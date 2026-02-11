Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto con restituzione di denaro e preziosi: questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri di Noceto contro i raggiri ai danni di anziani. Un giovane di 18 anni, residente in Campania, è stato fermato dopo una fuga nei campi, accusato di furto e truffa ai danni di una donna di 95 anni. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata del 7 febbraio a Noceto, dove il ragazzo si è finto finanziere per derubare la vittima di risparmi e gioielli di famiglia.

Anziana truffata a Noceto, Parma

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di contrasto ai raggiri contro le fasce deboli della popolazione. Negli ultimi giorni i militari della Stazione di Noceto (Parma) avevano già concluso un’importante indagine eseguendo due misure cautelari per reati commessi ai danni di anziani sfruttando la fiducia dei cittadini nelle Forze dell’Ordine. L’arresto del giovane rappresenta l’ultimo risultato di questa attività incessante.

Tutto ha avuto inizio nella tarda mattinata del 7 febbraio, quando i Carabinieri hanno ricevuto diverse telefonate da cittadini preoccupati per tentativi di truffa in corso. Le segnalazioni indicavano che ignoti stavano sfruttando l’autorità delle Forze dell’Ordine per raggirare i residenti. I militari si sono subito attivati, organizzando pattugliamenti mirati nelle aree segnalate per individuare persone o veicoli sospetti.

L’inseguimento e l’arresto

Intorno alle 11 una pattuglia ha notato un giovane uscire con fare sospetto da una villetta privata, parlando al cellulare. Insospettiti, i Carabinieri hanno deciso di controllarlo.

Alla vista dell’auto di servizio,il ragazzo ha tentato la fuga, correndo verso la via Emilia e poi nei campi adiacenti. Uno dei militari si è lanciato all’inseguimento mentre il collega ha bloccato le possibili vie di fuga con il mezzo. Dopo circa 100 metri il giovane è stato raggiunto e fermato, nonostante abbia opposto una decisa resistenza.

La refurtiva e il sequestro

Identificato come un 18enne italiano residente in Campania il ragazzo è stato perquisito. Nelle sue tasche sono stati trovati oltre 2.000 euro in contanti e diversi preziosi in oro: 2 anelli e 3 collane con diamanti e perle, per un valore stimato di circa 10.000 euro.

Oltre alla refurtiva i militari hanno sequestrato due telefoni cellulari e i biglietti ferroviari già acquistati per la stessa giornata, che avrebbero dovuto garantirgli una rapida fuga verso la Campania.

La ricostruzione della truffa

Nel frattempo i Carabinieri hanno raggiunto l’abitazione da cui il giovane era stato visto uscire trovando la proprietaria, una donna di 95 anni, ancora scossa per quanto accaduto. La ricostruzione dei fatti ha permesso di chiarire la dinamica della truffa: l’anziana era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era presentato come appartenente alla Guardia di Finanza.

Con la scusa di accertamenti urgenti sulla sua carta d’identità, che sarebbe stata utilizzata per acquistare un’auto coinvolta in gravi reati, la donna era stata convinta a raccogliere tutti i suoi risparmi e gioielli e a riporli sul tavolo della cucina per permettere a un “collega” di fotografarli e controllarli.

La telefonata, durata oltre 30 minuti, aveva lo scopo di impedire alla vittima di chiedere aiuto. Durante la conversazione il 18enne si è presentato alla porta, spacciandosi per maresciallo. Con freddezza ha prelevato oro e denaro, rassicurando la donna sulla regolarità dell’operazione prima di allontanarsi rapidamente.

L’intervento della figlia e la chiusura delle indagini

Al rientro a casa la figlia della vittima ha trovato la madre ancora impegnata al telefono con il sedicente finanziere. Prendendo la cornetta, la figlia si è sentita rivolgere domande insistenti dal complice che cercava di capire se i Carabinieri fossero già arrivati. Il complice, ignaro che il 18enne fosse stato già arrestato, tentava di accertarsi dell’esito del colpo.

Grazie al tempestivo intervento dei rinforzi del Nucleo Operativo e Radiomobile di Salsomaggiore Terme, l’indagine è stata chiusa in tempi record. La vittima, accompagnata in caserma per formalizzare la denuncia, ha riconosciuto senza esitazioni il giovane fermato e tutta la refurtiva, che le è stata immediatamente restituita.

In considerazione dei gravi e precisi indizi di colpevolezza e della flagranza di reato, il 18enne è stato arrestato. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora in un comune della Campania.

