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Un arresto con restituzione di preziosi per un valore di 70mila euro, questo il bilancio di un intervento dei Carabinieri a Roccamonfina (Caserta), dove un uomo di 45 anni è stato fermato con l’accusa di truffa ai danni di un’anziana. L’uomo, originario dell’Agro nocerino e già noto alle forze dell’ordine, avrebbe raggirato una pensionata fingendosi maresciallo dei Carabinieri. Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di bloccare il presunto autore poco dopo il colpo e di recuperare l’intera refurtiva.

La truffa a Roccamonfina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda si è svolta nel giro di pochi minuti a Roccamonfina (Caserta). Un uomo di 45 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, si sarebbe presentato presso l’abitazione di un’ottantenne vedova e pensionata, qualificandosi falsamente come maresciallo dei Carabinieri.

Attraverso una serie di artifizi e raggiri, il presunto truffatore sarebbe riuscito a conquistare la fiducia della donna, inducendola a consegnargli tutti i monili in oro custoditi in casa e un orologio di pregio.

Il bottino: preziosi per 70mila euro

Secondo quanto ricostruito nella fase iniziale delle indagini, il valore complessivo dei beni sottratti ammonta a circa 70mila euro.

La vittima, convinta dalle parole dell’uomo, ha consegnato spontaneamente i gioielli e l’orologio, senza sospettare della truffa in corso. Subito dopo essersi impossessato dei preziosi, il presunto autore avrebbe tentato di allontanarsi dalla zona.

L’intervento dei Carabinieri

Il piano del truffatore è stato però interrotto dal rapido intervento dei Carabinieri della Stazione di Roccamonfina, impegnati in un servizio di controllo del territorio.

militari sono riusciti a raggiungere e bloccare l’uomo poco distante dall’abitazione della vittima, impedendogli la fuga e recuperando l’intera refurtiva.

La perquisizione e il recupero della refurtiva

Durante la successiva perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto tutti i beni sottratti: i monili in oro e l’orologio di pregio sono stati recuperati integralmente e sottoposti a sequestro.

Dopo le verifiche di rito, i preziosi sono stati restituiti alla legittima proprietaria, che ha potuto così rientrare in possesso dei suoi beni.

L’arresto e le conseguenze

Ultimate le formalità di rito, l’uomo arrestato è stato condotto presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’accusa a suo carico è quella di truffa, con la presunzione di innocenza che resta valida fino a eventuale sentenza definitiva.

IPA