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Un arresto con restituzione del bottino, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Ferrara, dove un uomo di 37 anni è stato fermato per truffa aggravata ai danni di un anziano. L’episodio si è verificato nella mattinata di mercoledì 4 marzo 2026, quando i militari hanno individuato e bloccato il responsabile dopo un inseguimento tra Ferrara, Poggio Renatico e Bologna.

Anziano truffato a Ferrara

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’azione ha preso il via intorno alle 11 di mercoledì 4 marzo 2026. Una pattuglia della Sezione Operativa della Compagnia di Ferrara, impegnata in un servizio di prevenzione, ha notato nei pressi della stazione ferroviaria un’auto sospetta.

Il controllo della targa nella banca dati ha confermato i sospetti: il veicolo risultava già segnalato per il coinvolgimento in precedenti truffe.

Il pedinamento e l’arrivo a Poggio Renatico

I militari hanno quindi deciso di seguire il mezzo senza mai perderlo di vista. L’auto si è diretta verso il Comune di Poggio Renatico, dove si è fermata davanti a un’abitazione.

L’uomo alla guida è entrato e uscito in pochi istanti, per poi ripartire a tutta velocità in direzione di Bologna.

Il raggiro ai danni dell’anziano

Nel frattempo un’altra squadra di Carabinieri della Stazione locale si è recata presso l’abitazione visitata dal sospetto. Qui è stato ricostruito quanto accaduto: la vittima, un anziano residente a Poggio Renatico, era stata appena ingannata con una tecnica particolarmente insidiosa. Un complice del truffatore, spacciandosi per Carabiniere, aveva telefonato all’anziano sostenendo che la sua auto fosse stata coinvolta in una rapina a una gioielleria.

Con la scusa di dover effettuare delle verifiche, il falso militare aveva chiesto di poter controllare i gioielli in possesso della vittima. Poco dopo il 37enne si è presentato alla porta dell’anziano, qualificandosi nuovamente come appartenente all’Arma. Con questa scusa è riuscito a farsi consegnare tutto il denaro contante e i monili presenti in casa, portando a termine la truffa aggravata.

L’inseguimento e l’arresto a Bologna

Subito dopo il colpo i Carabinieri hanno dato il via a un inseguimento che si è concluso a Bologna. Qui il veicolo è stato intercettato e bloccato. La successiva perquisizione ha permesso di recuperare l’intero bottino, che è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, è stato arrestato con l’accusa di truffa aggravata e condotto presso la Casa Circondariale di Bologna.

La convalida dell’arresto e le raccomandazioni dell’Arma

Il 6 marzo 2026, il G.I.P. di Bologna ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere.

L’Arma dei Carabinieri ha colto l’occasione per ricordare ai cittadini che nessun appartenente alle Forze dell’Ordine richiede mai denaro o gioielli per scopi di verifica o cauzioni. In caso di dubbi, è sempre consigliato contattare il numero di emergenza 112.

IPA