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Un uomo di 45 anni residente a Napoli è stato arrestato per truffa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo un inseguimento tra Toscana e Umbria. Il fermo è avvenuto nel comune di Fabro, dove l’uomo è stato trovato in possesso di numerosi gioielli e denaro contante, presunto bottino di truffe ai danni di persone anziane.

La segnalazione e l’intervento a Fabro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nelle prime ore del pomeriggio di venerdì 25 settembre.

Una poliziotta fuori servizio del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Chiusi – Chianciano Terme ha ricevuto la notizia di una presunta truffa ai danni di una persona anziana residente in provincia di Grosseto. Alla vittima erano stati sottratti denaro e gioielli, mentre i presunti autori si stavano dando alla fuga in direzione della Valdichiana senese.

L’inseguimento tra Toscana e Umbria

L’agente, senza perdere tempo, ha immediatamente contattato la Sala Operativa del proprio Commissariato. Il Dirigente ha disposto l’allerta della Volante in servizio di controllo del territorio e ha inviato un ulteriore equipaggio della Squadra Anticrimine in supporto.

Verso le 15, l’autovettura segnalata è stata individuata al confine tra Toscana e Umbria. Alla vista della polizia, il conducente ha accelerato, dando il via a un inseguimento per diversi chilometri.

La cattura a Fabro

Durante la fuga, gli agenti hanno mantenuto il controllo a distanza del veicolo sospetto, in attesa del momento più sicuro per intervenire. Giunti nel comune di Fabro (TR), quando il conducente ha rallentato, i poliziotti hanno affiancato l’auto con una manovra repentina, costringendolo a fermarsi.

Tuttavia, l’uomo, dopo un attimo di esitazione, ha tentato nuovamente la fuga, speronando la vettura della polizia e colpendo lievemente gli agenti che erano scesi per bloccarlo.

Il sequestro del bottino

Gli agenti hanno ripreso immediatamente l’inseguimento e, dopo poche centinaia di metri, sono riusciti a bloccare definitivamente il conducente.

L’uomo è stato condotto presso il Commissariato di Chiusi – Chianciano Terme per ulteriori accertamenti. Nel corso delle indagini, grazie anche alle indicazioni dei colleghi che avevano notato il sospetto affacciarsi ripetutamente dal finestrino durante la fuga, è stata effettuata un’ispezione nelle zone campestri circostanti.

Il ritrovamento della refurtiva

In tarda serata, la polizia ha individuato una borsa contenente circa 5.000 euro in contanti e oltre 160 monili in oro di varia natura. Il materiale, ritenuto il presunto bottino delle truffe, è stato sequestrato.

L’uomo, un 45enne residente a Napoli, è stato arrestato e associato alla Casa circondariale di Terni, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA