Truffa zero-click su WhatsApp, nuova ondata: cos’è e come difendersi

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È stata segnalata una nuova ondata di compromissioni di account WhatsApp in tutta Italia, con modalità riconducibili a sofisticati attacchi informatici detti “zero-click”. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le vulnerabilità sono state sfruttate soprattutto su dispositivi Apple non aggiornati, consentendo ai cybercriminali di accedere agli account senza alcuna azione da parte delle vittime. Una volta ottenuto il controllo, i malintenzionati hanno simulato l’identità di amici o familiari per richiedere denaro, approfittando di situazioni di emergenza fittizie.

La nuova minaccia degli attacchi zero-click

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, negli ultimi giorni è stata osservata una recrudescenza di attacchi informatici che sfruttano vulnerabilità presenti in versioni obsolete di iOS e dell’app WhatsApp. Questi attacchi, definiti “zero-click”, permettono ai criminali di compromettere un dispositivo senza che l’utente debba cliccare su link o scaricare file sospetti. La tecnica, particolarmente insidiosa, si basa sull’invio di dati malevoli che sfruttano falle di sicurezza, consentendo così l’accesso remoto agli account WhatsApp delle vittime.

Come agiscono i truffatori: il raggiro della finta emergenza

Una volta ottenuto il controllo dell’account, i truffatori hanno contattato i contatti della vittima fingendosi amici o parenti. Attraverso messaggi apparentemente credibili, hanno simulato situazioni di emergenza per richiedere somme di denaro. Questo tipo di truffa sfrutta la fiducia tra le persone e la rapidità delle comunicazioni digitali, inducendo i destinatari a inviare denaro senza verificare l’identità del mittente.

Le raccomandazioni della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha diffuso una serie di consigli pratici per ridurre il rischio di compromissione dei dispositivi digitali. In particolare, si raccomanda di mantenere sempre aggiornati sia il sistema operativo iOS sia l’applicazione WhatsApp, installando tempestivamente le versioni più recenti rilasciate da Apple. Inoltre, viene suggerito di attivare l’autenticazione a due fattori per l’Apple Account, così da aggiungere un ulteriore livello di protezione contro possibili intrusioni.

Cosa fare in caso di account compromesso

Nel caso in cui si sospetti che il proprio account WhatsApp sia stato violato, la Polizia consiglia di avvisare immediatamente tutti i propri contatti, invitandoli a non rispondere a eventuali richieste di denaro. È fondamentale avviare subito la procedura di recupero dell’account tramite le opzioni di sicurezza offerte dall’applicazione. Questi passaggi possono limitare i danni e impedire che altri cadano vittima della truffa.

Il ruolo di Apple e le misure di sicurezza

Apple ha già rilasciato aggiornamenti di sicurezza specifici per risolvere le vulnerabilità sfruttate dagli attaccanti. L’azienda raccomanda agli utenti di installare sempre le ultime versioni disponibili di iOS e delle applicazioni, oltre a utilizzare sistemi di autenticazione avanzata. Queste misure sono fondamentali per proteggere i dati personali e prevenire future compromissioni.

Come segnalare sospetti e ricevere assistenza

Per dubbi o segnalazioni riguardanti possibili truffe o compromissioni di account, è possibile rivolgersi alla Polizia Postale tramite il sito del Commissariato di PS online. Il portale, raggiungibile all’indirizzo www.commissariatodips.it, offre assistenza e informazioni aggiornate sulle principali minacce informatiche che colpiscono i cittadini italiani.

Conclusioni

L’ondata di attacchi zero-click ai danni degli utenti WhatsApp rappresenta una minaccia concreta e in continua evoluzione. La tempestività nell’aggiornare i dispositivi, la prudenza nelle comunicazioni digitali e la collaborazione con le autorità sono strumenti essenziali per difendersi da queste nuove forme di truffa online. La Polizia di Stato invita tutti a prestare la massima attenzione e a non sottovalutare i rischi legati alla sicurezza informatica, soprattutto in un periodo in cui le tecniche dei cybercriminali diventano sempre più sofisticate.

IPA