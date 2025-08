Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due arresti il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Latina, dove un uomo e una donna residenti nel napoletano sono stati fermati in flagranza per il tentativo di truffa ai danni di una coppia di anziani. L’intervento è stato reso possibile dalla tempestiva segnalazione delle vittime, che hanno allertato il Numero Unico di Emergenza, consentendo agli agenti della Squadra Mobile di intervenire rapidamente e impedire che il raggiro si concretizzasse.

La segnalazione delle vittime e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando i due sospettati hanno contattato telefonicamente una coppia di anziani residenti a Latina. L’uomo, fingendosi il figlio delle vittime, ha raccontato loro di essere coinvolto in una situazione urgente derivante da un presunto investimento stradale, chiedendo con insistenza la consegna di denaro per risolvere la problematica.

Il piano dei truffatori: la messinscena e il tentativo di fuga

Convinti di aver persuaso la coppia, i truffatori si sono recati presso l’abitazione degli anziani per ritirare il bottino, composto da denaro e preziosi. Tuttavia, grazie alla prontezza delle vittime che hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine, gli agenti della Squadra Mobile hanno potuto predisporre un intervento mirato. Sul posto, i poliziotti hanno sorpreso i due mentre cercavano di appropriarsi dei beni. Uno dei sospettati ha tentato la fuga, opponendo una resistenza attiva e dimenandosi con forza, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti. La complice, che attendeva a bordo di un veicolo con il motore acceso, ha cercato anch’ella di scappare risalendo precipitosamente sull’auto, ma è stata fermata da altre unità operative prima che potesse allontanarsi.

Recupero della refurtiva e sequestro di ulteriori beni

Il tempestivo intervento della Polizia ha permesso di recuperare integralmente il denaro e i preziosi che gli anziani avevano consegnato ai malviventi. Inoltre, durante la perquisizione degli arrestati, sono stati sequestrati ulteriori beni, probabilmente riconducibili ad altre attività illecite. Gli agenti hanno così evitato che la truffa si consumasse e hanno restituito quanto sottratto alle vittime.

Arresto e provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria

I due responsabili, entrambi residenti nel napoletano, sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura di Latina e tratti in arresto. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa del rito per direttissima previsto per la mattinata successiva. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione delle truffe ai danni di persone anziane, fenomeno purtroppo sempre più diffuso.

L’episodio avvenuto a Latina dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per contrastare il fenomeno delle truffe. Solo grazie alla prontezza delle vittime e alla rapidità dell’intervento della Polizia è stato possibile evitare che i due sospettati portassero a termine il loro piano criminoso. Le autorità invitano tutti a mantenere alta la guardia e a non esitare a chiedere aiuto in caso di necessità.

