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Due arresti e intero bottino in oro recuperato, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Frosinone. Due donne sono state fermate in flagranza di truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, dopo un inseguimento che si è concluso nei pressi del casello autostradale di San Vittore del Lazio. L’azione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Frosinone e dal Commissariato di P.S. di Cassino, nell’ambito di servizi mirati a contrastare i raggiri ai danni di persone anziane e fragili.

L’operazione tra Frosinone e Cassino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la mattina di ieri ha visto la conclusione di un’importante operazione di polizia giudiziaria.

La Squadra Mobile di Frosinone e il Commissariato di P.S. di Cassino hanno lavorato in sinergia per individuare e fermare due donne sospettate di truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e repressione dei reati contro le fasce più vulnerabili della popolazione.

Il monitoraggio e l’individuazione del veicolo sospetto

L’operazione ha preso avvio grazie al costante controllo del territorio da parte degli investigatori. Durante una delle attività di monitoraggio, è stata notata un’autovettura che aveva già attirato l’attenzione delle forze dell’ordine per una truffa simile avvenuta nei giorni precedenti in Liguria.

Gli agenti hanno seguito con discrezione il veicolo, che si è diretto verso una zona isolata della città.

La fuga e l’inseguimento

Giunti sul posto, gli operatori hanno assistito a una scena concitata: una delle due donne è uscita di corsa dall’abitazione di una vittima, richiamata dalle grida disperate di quest’ultima. Nonostante l’ordine di fermarsi impartito dagli agenti, la sospettata è riuscita a salire a bordo dell’auto e a fuggire a tutta velocità.

Ne è scaturito un inseguimento che ha coinvolto prima la superstrada Cassino-Formia e poi il tratto autostradale, fino a quando la fuga è stata bloccata all’altezza del casello di San Vittore del Lazio grazie a un efficace sbarramento predisposto dalla Polizia Stradale e coordinato dalla Sala Operativa.

Il modus operandi delle truffatrici

Dagli accertamenti è emerso che le due donne avevano adottato un collaudato modus operandi. La vittima era stata contattata telefonicamente da un complice che si era spacciato per appartenente alle Forze dell’Ordine.

Con questa scusa, era riuscito a convincere la persona a consegnare i propri beni preziosi, sostenendo che fosse necessario confrontarli con quelli provenienti da una rapina che avrebbe coinvolto un’auto di famiglia.

Il recupero dell’oro e la restituzione alla vittima

Una volta fermato il veicolo delle sospettate, gli agenti hanno effettuato un’accurata perquisizione. All’interno dell’auto è stato scoperto un doppio fondo, abilmente realizzato, dove era stato nascosto tutto l’oro sottratto alla vittima.

Il prezioso bottino è stato immediatamente recuperato e restituito al legittimo proprietario, chiudendo così il cerchio sull’azione criminale.

Al termine delle procedure di rito, entrambe le donne sono state condotte presso la Casa Circondariale di Rebibbia e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA