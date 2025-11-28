Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani residenti nelle province di Latina e Caserta sono stati denunciati per truffa ai danni di un’anziana nella provincia di Lecce. La Polizia Stradale di Bari ha recuperato 6.000 euro e la fede nuziale della vittima, sequestrando anche l’auto utilizzata per il reato. Gli accertamenti sono ancora in corso e la responsabilità dovrà essere verificata in sede processuale.

I fatti: la truffa ai danni dell’anziana

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nei giorni scorsi durante un controllo di routine lungo l’autostrada A14 da parte di una pattuglia della Polizia Stradale di Bari. Gli agenti hanno notato un’autovettura ferma in un’area di servizio, con a bordo due giovani che si comportavano in modo sospetto, osservando con attenzione veicoli e persone presenti nell’area.

Durante il controllo, gli agenti hanno trovato addosso a uno dei due giovani una fede in oro giallo e una somma in contanti pari a 6.000 euro. Questi oggetti sono risultati compatibili con quelli segnalati poco prima in una denuncia per truffa presentata da una donna di 82 anni residente nella provincia di Lecce.

Secondo quanto ricostruito, uno dei due giovani avrebbe telefonato alla vittima fingendosi suo nipote e chiedendo denaro per risolvere una presunta emergenza legata a una cartella esattoriale non pagata dalla figlia della donna. Il complice, travestito con abiti femminili, si sarebbe poi presentato direttamente a casa dell’anziana, riuscendo a farsi consegnare denaro e gioielli.

Le indagini e i riscontri

Gli agenti hanno approfondito gli accertamenti analizzando gli smartphone dei due fermati. Dall’analisi dei dispositivi è emerso che tra le ultime posizioni registrate figurava proprio l’abitazione della vittima, un elemento che ha rafforzato i sospetti nei confronti dei due giovani.

Il sequestro e la restituzione dei beni

Il materiale rinvenuto, ovvero la fede nuziale e i 6.000 euro in contanti, è stato sequestrato con l’obiettivo di restituirlo all’anziana signora, vittima della truffa. Anche l’automobile utilizzata dai presunti autori del reato è stata sottoposta a sequestro, in attesa degli ulteriori sviluppi delle indagini.

IPA