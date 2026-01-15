Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per truffa in concorso ai danni di una persona anziana, dopo essere stati fermati dalla Polizia Stradale di Frosinone durante un controllo su strada. L’episodio, avvenuto lo scorso weekend, ha permesso di scoprire un nuovo caso di truffa ai danni di anziani, questa volta nella zona di Ostia, grazie all’intuito degli agenti e a una perquisizione approfondita.

Due persone sospette a Frosinone

L’operazione ha avuto inizio quando gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone hanno fermato una Fiat 500X durante un normale servizio di controllo. Il comportamento sospetto dei due occupanti e i precedenti penali a loro carico hanno spinto i poliziotti a procedere con una perquisizione sia personale che veicolare.

L’intuizione degli agenti si è rivelata corretta: sotto il sedile anteriore lato passeggero sono stati trovati un berretto e una polo appartenenti alla divisa della Guardia di Finanza, mentre nella cuffia del cambio erano nascosti due involucri contenenti numerosi monili in oro. Il rinvenimento di questi oggetti ha fatto scattare ulteriori accertamenti.

La truffa ai danni dell’anziana

Le indagini successive hanno portato alla luce l’ennesima truffa ai danni di una persona anziana, questa volta avvenuta a Ostia.

La vittima ha ricevuto una telefonata da un individuo che si è spacciato per Carabiniere, il quale l’ha informata che la sua auto aveva la targa clonata e che era stata coinvolta in una rapina.

Per dimostrare che i suoi beni non erano frutto della rapina la donna è stata indotta a consegnare tutto l’oro in suo possesso a una persona che si sarebbe presentata di lì a poco presso la sua abitazione.

Poco dopo la stessa vittima ha ricevuto una seconda telefonata: questa volta le è stato comunicato che era stato tentato un prelievo dal suo conto corrente. Per bloccare l’operazione le è stato chiesto di effettuare un bonifico di oltre 6.000 euro a un IBAN fornito telefonicamente.

Le indagini e la segnalazione all’autorità giudiziaria

Grazie al materiale rinvenuto e alle informazioni raccolte gli agenti hanno potuto collegare i due uomini fermati alla truffa perpetrata ai danni dell’anziana di Ostia. Al termine degli accertamenti i sospetti sono stati segnalati all’autorità giudiziaria competente per truffa in concorso.

La Polizia di Stato ha colto l’occasione per rinnovare l’invito a prestare la massima attenzione a queste modalità di truffa esortando i cittadini, in particolare gli anziani, a diffidare sempre di chiunque chieda la consegna di gioielli o denaro con pretesti simili.

IPA