Furto di preziosi e truffa aggravata ai danni di un’anziana: è questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Firenze che ha portato all’arresto di due cittadini italiani nella mattinata di martedì 17 febbraio. I due uomini, di 56 anni e 30 anni, sono stati fermati dopo essere stati trovati in possesso di oggetti in oro sottratti a una donna di 83 anni. L’azione è stata resa possibile grazie a un servizio di osservazione in via Barsanti, dove gli agenti hanno intercettato i sospettati e recuperato la refurtiva, del valore di oltre 300.000 €.

L’operazione ha preso avvio nella mattinata di martedì 17 febbraio, quando il personale della Squadra Mobile della Questura di Firenze ha svolto un servizio di osservazione in via Barsanti.

Durante il controllo di un’autovettura sospetta, gli agenti hanno notato una borsa in tela sul sedile posteriore, contenente diversi oggetti in oro.

Gli occupanti dell’auto, colti di sorpresa dagli agenti, hanno ammesso di aver sottratto poco prima quei monili a un’anziana residente in viale Morgagni. Gli investigatori hanno quindi proceduto agli accertamenti, riuscendo a rintracciare la vittima e a raggiungerla presso la sua abitazione.

La testimonianza della vittima e il modus operandi

L’anziana signora, di 83 anni, ha raccontato agli agenti di essere stata contattata telefonicamente da un uomo che si è spacciato per carabiniere. L’uomo l’ha informata, falsamente, dell’arresto del figlio per rapina. Poco dopo,il 30enne si è presentato alla porta della donna fingendosi un appartenente alle Forze dell’Ordine e si è fatto consegnare tutto l’oro presente in casa, per poi allontanarsi rapidamente.

La refurtiva, dal valore complessivo di oltre 300.000 €, è stata riconsegnata all’anziana vittima. I due uomini, già noti alle forze dell’ordine per precedenti, sono stati arrestati e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotti presso la casa circondariale di Sollicciano in attesa della convalida della misura precautelare.

