Due persone denunciate per una truffa ai danni di un’anziana residente nella provincia di Parma. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio del 7 ottobre 2025, quando una pattuglia ha intercettato i sospetti lungo l’autostrada A1, nei pressi di Bologna, dopo un inseguimento ad alta velocità.

Controllo di routine si trasforma in inseguimento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio durante un normale servizio di controllo e vigilanza stradale da parte della Sottosezione di Polizia Stradale di Bologna. Gli agenti, impegnati nel monitoraggio del traffico sul tratto autostradale della A1, all’altezza del chilometro 194 in direzione Firenze, hanno notato una vettura con a bordo due persone che viaggiavano senza cinture di sicurezza.

Il tentativo di fuga e le manovre pericolose

Alla vista della pattuglia, il conducente dell’auto ha inizialmente finto di voler accostare, ma subito dopo ha accelerato bruscamente, tentando di sottrarsi al controllo. Ne è nato un inseguimento durante il quale il veicolo ha percorso la corsia di emergenza e ha effettuato sorpassi azzardati tra gli altri mezzi presenti in carreggiata, mettendo a rischio la sicurezza degli automobilisti.

Oggetti lanciati contro la Polizia

Nel corso della fuga, dal lato passeggero dell’auto in fuga sono stati lanciati oggetti che hanno colpito e danneggiato il parabrezza dell’auto di servizio della Polizia. Nonostante le difficoltà, gli agenti sono riusciti a bloccare la vettura e a procedere con la perquisizione dei due occupanti.

Denaro e gioielli recuperati: la truffa ai danni di un’anziana

Durante la perquisizione, sono stati trovati 1600 euro in contanti e una fede nuziale. Gli accertamenti successivi hanno permesso di risalire all’origine dei beni: si trattava del bottino di una truffa perpetrata ai danni di un’anziana residente nella provincia di Parma. I due uomini, rispettivamente di 46 anni e 19 anni, entrambi residenti nella provincia di Napoli, avevano messo in atto il cosiddetto raggiro dei “finti carabinieri”, inducendo la vittima a consegnare il denaro e il gioiello.

La denuncia e il prossimo passo: la restituzione dei beni

Al termine delle operazioni, i due sospetti sono stati denunciati per truffa. Nei prossimi giorni, la Polizia provvederà a restituire la fede nuziale e il denaro all’anziana vittima, che è stata già rintracciata e informata del recupero dei suoi beni.

