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È stato arrestato un ricercato, condannato per truffa, mentre lavorava come cuoco in un ristorante di San Nicola Arcella (Cosenza). L’uomo, destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, è stato individuato grazie a un’operazione coordinata dalla Procura di Paola e condotta dalla Polizia di Stato.

Il ricercato e i reati contestati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella serata del 14 agosto il personale della Squadra Mobile della Questura di Cosenza e del Commissariato di P.S. “Diamante” ha portato a termine un’importante operazione di controllo sul territorio dell’alta costa tirrenica. L’attività, svolta in costante coordinamento con la Procura di Paola, guidata dal Procuratore Capo Domenico Fiordalisi, ha permesso di rintracciare un uomo ricercato nel comune di San Nicola Arcella (CS).

L’uomo arrestato era destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova. Il soggetto era stato ritenuto colpevole di diversi reati di truffa commessi nel territorio ligure a partire dal 2019. Dopo aver compiuto tali reati, si era reso irreperibile, riuscendo a sfuggire alle forze dell’ordine per diversi anni.

La cattura a San Nicola Arcella

La svolta è arrivata grazie a un’attività di osservazione e controllo mirata. Gli agenti hanno individuato il ricercato mentre lavorava come cuoco in un ristorante situato sulla costa. Al momento dell’arresto, l’uomo è stato trovato in possesso di documenti e carte di credito estere, elementi che hanno fatto supporre agli investigatori che stesse pianificando un imminente allontanamento dal territorio nazionale, con l’intenzione di far perdere nuovamente le proprie tracce.

La condanna e la detenzione

Il ricercato dovrà ora scontare una pena complessiva di 6 anni e 11 mesi di reclusione, oltre a 7 mesi di arresto. Dopo le procedure di rito, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Paola, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

Il contesto territoriale e le indagini

L’alta costa tirrenica è stata oggetto di controlli intensificati da parte delle forze dell’ordine, che hanno permesso di individuare il ricercato proprio nel comune di San Nicola Arcella. Le indagini hanno evidenziato come il soggetto, pur essendo latitante, avesse trovato impiego come cuoco, cercando di mantenere un basso profilo per evitare di essere scoperto.

IPA