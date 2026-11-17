Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Trentaquattro persone sospettate di truffa sono state intercettate sui treni dalla Polizia Ferroviaria nel Lazio dall’inizio dell’anno. Recuperati e restituiti ai proprietari beni per oltre 800.000 euro; in un episodio a Roma, due uomini hanno derubato un’anziana fingendosi carabinieri.

Lazio: lotta ai truffatori

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Compartimento di Polizia Ferroviaria del Lazio hanno fermato i sospettati mentre viaggiavano in treno dal nord verso le loro basi, di norma nelle regioni meridionali. I raggiri, che secondo la polizia fruttano ogni mese centinaia di migliaia di euro, colpiscono persone di tutte le età e di ogni estrazione sociale e culturale, non soltanto anziani.

Dietro telefonate, richieste urgenti e visite di presunti tecnici si muovono spesso gruppi organizzati, con ruoli distinti. I telefonisti manipolano i cosiddetti trasfertisti, incaricati di raggiungere le abitazioni e ritirare denaro e gioielli. Altri si presentano come tecnici o dipendenti di società di luce, gas e acqua, inventando guasti o controlli urgenti a contatori e impianti domestici.

Il bottino nascosto sui vagoni

Dopo il colpo, i treni vengono usati per allontanarsi rapidamente dal luogo della truffa e rientrare a casa. Per sottrarre la refurtiva ai controlli, i sospettati avrebbero nascosto il denaro nelle confezioni di panettoni o uova di Pasqua, l’oro nei pacchetti di patatine e i gioielli nelle scatole dei panini o nei bicchieri delle bibite. Anche oggetti comuni, riferisce la polizia, possono diventare contenitori improvvisati.

Il dispositivo di sicurezza degli investigatori consente di verificare molte delle segnalazioni e individuare i presunti responsabili. Secondo il comunicato, si tratta spesso di persone con precedenti anche per reati gravi, attratte dalle truffe perché considerate redditizie e meno rischiose di altri reati. La polizia segnala inoltre che alcuni non si fanno scrupolo di ricorrere alla violenza.

L’episodio a Termini e la refurtiva recuperata

Nel pomeriggio precedente alla diffusione del comunicato, alla stazione di Roma Termini sono stati intercettati a bordo di un treno due truffatori di ritorno dal nord. I due avrebbero individuato una donna anziana e si sarebbero qualificati come carabinieri, sostenendo di dover controllare i preziosi custoditi in casa. In questo modo si sarebbero fatti consegnare oro, gioielli e tutto il denaro contante presente nell’abitazione, prima di chiudere la donna nel bagno per impedirle di chiedere aiuto.

La Polizia Ferroviaria del Compartimento Lazio ha recuperato e restituito ai legittimi proprietari refurtiva con un valore commerciale superiore a 800.000 euro. Per le vittime, sottolinea la nota, gli oggetti riconsegnati hanno spesso un valore anche affettivo.