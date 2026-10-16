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Truffavano gli anziani, ma sono stati intercettati e arrestati dopo un rocambolesco inseguimento lungo la statale 158: è il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri di Venafro (Isernia). A far saltare il piano dei due malviventi è stato l’occhio vigile di un militare fuori servizio, che ha notato l’attività sospetta e ha fatto scattare l’allarme decisivo per la cattura.

La segnalazione e i sospetti a Montaquila

La vicenda ha avuto inizio quando un conoscente ha avvertito il militare che la madre aveva appena ricevuto una telefonata sospetta. Un uomo, spacciandosi per Carabiniere, le aveva chiesto contanti e gioielli in oro per saldare un presunto debito del figlio con il fisco.

Il militare ha quindi cercato riscontri nel territorio di Montaquila (Isernia) e ha notato, vicino alla casa della donna, una Fiat 500X grigia: a bordo c’era un uomo, mentre un secondo si aggirava a piedi nelle strade vicine.

Senza farsi notare, il Carabiniere ha avvisato la Centrale Operativa e i colleghi dell’Aliquota Operativa. Le verifiche hanno accertato che l’auto, presa a noleggio, era già stata segnalata dalla Stazione di Ausonia perché utilizzata per reati contro il patrimonio. Dopo essersi riuniti, i due sospetti sono fuggiti verso la statale 158, seguiti a distanza dal militare.

L’inseguimento e il fermo

Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile li ha intercettati. I due non hanno rispettato l’alt e hanno tentato di sottrarsi al controllo con una manovra a forte velocità. L’inseguimento è terminato poco dopo: le auto di servizio hanno bloccato la Fiat, chiudendo ogni possibile via di fuga.

I due occupanti, un 37enne e un 21enne, entrambi con precedenti di polizia, sono stati accompagnati in caserma e perquisiti. Negli indumenti e nei calzini avevano nascosto 800 euro in contanti e diversi oggetti in oro, tra cui una medaglietta e un orecchino: il loro peso complessivo superava i 100 grammi.

Tre episodi nella stessa giornata

Le indagini hanno collegato i due a tre episodi avvenuti nella stessa giornata: una truffa consumata nel Comune di Ausonia e una tentata e una portata a termine nel centro abitato di Montaquila. La refurtiva è stata riconosciuta e restituita all’anziana vittima, che ha identificato in fotografia anche il presunto esecutore materiale.

Alla luce degli elementi raccolti e del rischio di fuga, i due sono stati arrestati per truffa aggravata in concorso. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, sono stati trasferiti nella Casa circondariale di Isernia, a disposizione del magistrato di turno.

IPA