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A Viareggio è stato fermato un uomo sospettato di essere l’autore di ripetute truffe ad anziani e di illeciti nelle trame del mercato nero. La polizia è intervenuta il 4 ottobre 2026, un intervento avvenuto nel contesto di un’indagine sui reati predatori e contro le fasce deboli. All’uomo sono stati sequestrati, inoltre, 688 articoli di dubbia provenienza.

La scoperta di una vettura sospetta a Viareggio

La vicenda ha avuto inizio quando una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di Viareggio, in Toscana, ha fermato una Volkswagen T-Roc per un controllo di routine.

A bordo si trovava un uomo di 31 anni, la cui presenza e il cui veicolo hanno subito destato sospetti tra gli agenti impegnati nei servizi di controllo rafforzati. Lo riporta La Nazione.

Il collegamento con ripetute truffe ad anziani

Gli immediati accertamenti effettuati tramite la Banca Dati delle Forze di Polizia hanno permesso di scoprire che l’autovettura era oggetto di una nota di rintraccio, diramata da un Comando Carabinieri del nord Italia.

Il veicolo risultava infatti già segnalato come vettore operativo utilizzato per la commissione seriale e sistematica di truffe ai danni di anziani. Questo dettaglio ha spinto gli agenti ad approfondire ulteriormente la situazione.

L’ispezione e il sequestro di 688 articoli

Durante l’ispezione dettagliata della vettura, i poliziotti hanno rinvenuto un ingente quantitativo di prodotti alimentari e per la cura della persona.

In totale sono stati sequestrati 688 articoli, tutti privi di documentazione d’acquisto o di una giustificazione plausibile sul possesso. Gli investigatori ipotizzano che tali prodotti fossero destinati al mercato nero o rappresentassero il frutto di furti seriali ai danni di catene della grande distribuzione.

Un modus operandi consolidato: l’uomo praticava da tempo

Dalla convergenza degli elementi raccolti, la Polizia di Stato ha delineato il profilo di un’attività illecita reiterata e itinerante, condotta secondo un modus operandi consolidato.

L’obiettivo principale sarebbero stati sia gli anziani, vittime di truffe, sia le grandi catene di distribuzione, colpite da furti sistematici di merce destinata poi al mercato parallelo.

Tutta la merce rinvenuta è stata sottoposta a sequestro giudiziario. Nel frattempo, la posizione del cittadino georgiano è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria per i reati di ricettazione e per altri reati connessi alla catena di truffe già segnalata. Le indagini proseguono per identificare le vittime dei raggiri e per risalire ai punti vendita da cui provengono i prodotti sequestrati.

Polizia di Stato