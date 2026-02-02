Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

5 misure cautelari personali e 2,5 milioni di euro sequestrati: questo il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Padova contro una rete criminale dedita a estorsioni, truffe e riciclaggio ai danni di donne anziane. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica patavina, è stata finalizzata a tutelare le fasce deboli della popolazione e a contrastare indebiti arricchimenti attraverso sofisticate condotte illecite.

Il blitz all’alba a Padova

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza l’operazione è scattata all’alba di questa mattina con l’impiego di oltre 70 militari del Comando Provinciale di Padova.

Sono state eseguite 5 misure cautelari personali: una custodia cautelare in carcere per il presunto capo dell’associazione, due arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i principali collaboratori e due obblighi di dimora con divieto di allontanamento notturno e obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria per altri indagati.

Un’organizzazione radicata e ramificata

L’indagine ha permesso di disarticolare una strutturata associazione a delinquere radicata nel Padovano ma attiva in numerose località italiane.

Dieci persone, tutte di nazionalità italiana, sono state denunciate alla Procura. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Padova ha inoltre disposto il sequestro dei profitti illeciti, quantificati in 2,5 milioni di euro.

Perquisizioni e sequestri in diverse province

Le perquisizioni sono tuttora in corso nei confronti di tutti i componenti dell’organizzazione e presso la società al centro delle indagini, attiva nel settore delle vendite “porta a porta” con sede legale nel Veneziano e sede operativa nell’hinterland padovano.

Acquisizioni documentali sono state avviate anche presso società con sedi nelle province di Roma, Treviso, Mantova e Lecce, anch’esse attive nelle vendite a domicilio e ritenute coinvolte nello scambio di elenchi di potenziali vittime.

Truffe e estorsioni a donne anziane

L’organizzazione criminale aveva messo a punto un sistema ben rodato per individuare e colpire le proprie vittime, prevalentemente donne ultrasessantenni spesso sole e in condizioni economiche precarie.

Gli indagati, avvalendosi di una rete di agenti di vendita e di elenchi nominativi acquistati da altre società, si presentavano quotidianamente nelle abitazioni delle vittime, sostenendo che, in virtù di vecchi contratti di acquisto, fossero obbligate a comprare nuovi articoli casalinghi come ferri da stiro, set di pentole, materassi, dispositivi elettromedicali e altri prodotti di scarso valore ma presentati come di alta qualità.

Finanziamenti e pressioni psicologiche

Gli acquisti, spesso per importi compresi tra 5.000 e 7.000 euro, venivano finanziati tramite società di credito al consumo.

In diversi casi i venditori tornavano più volte a casa delle vittime più vulnerabili convincendole a ordinare ulteriori prodotti e a rimodulare i finanziamenti, aumentando così l’importo delle rate e la durata del debito.

Un caso emblematico riguarda una donna del Padovano che in soli 3 anni ha subito 4 visite dai venditori e si è vista costretta ad acquistare beni per un totale di 22.000 euro, oltre a 3.000 euro di interessi su un finanziamento prolungato fino al 2030.

Le minacce e la contestazione di estorsione

Quando le vittime cercavano di opporsi gli indagati le minacciavano di adire le vie legali sostenendo che i vecchi contratti prevedessero ancora obblighi di acquisto.

Questa condotta ha portato alla contestazione del reato di estorsione. In alcuni casi i venditori inscenavano finte telefonate con presunti responsabili delle aziende per aumentare la pressione psicologica sulle vittime, che spesso cedevano pur di liberarsi dall’oppressione.

Un giro d’affari milionario e uno stile di vita sfarzoso

I profitti delle attività illecite derivavano da ricarichi fino all’800% sui prodotti venduti e dalle provvigioni riconosciute dalle società di finanziamento.

Questi guadagni hanno permesso ai principali indagati di condurre una vita di lusso tra vacanze esclusive, cene in ristoranti di alto livello, acquisti di abbigliamento e accessori di marca e noleggio di auto di lusso come Ferrari, Lamborghini, Bentley e Porsche.

Le indagini e il ruolo della Guardia di Finanza

L’indagine è nata da controlli economici ordinari del territorio durante i quali è stato notato che alcuni soggetti padovani frequentavano locali esclusivi a bordo di auto di lusso.

Gli accertamenti hanno subito evidenziato incongruenze tra quanto dichiarato all’Amministrazione Finanziaria e il tenore di vita, oltre ad anomalie nella clientela della società amministrata dagli indagati, composta esclusivamente da donne anziane.

Oltre 1200 vittime in tutta Italia

Le testimonianze raccolte e le denunce presentate hanno permesso di ricostruire il modus operandi del gruppo. Più di 1200 vittime sono state individuate, residenti non solo a Padova ma anche in numerose province tra cui principalmente Alessandria, Ancona, Arezzo, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì Cesena, Genova, Gorizia, Grosseto, Lecco, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Milano, Modena, Monza-Brianza, Novara, Parma, Urbino, Pavia, Perugia, Pesaro, Piacenza, Pordenone, Prato, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Savona, Siena, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza.

Sequestri e cautelativi su beni di lusso

Le autorità stanno procedendo al sequestro di immobili, autovetture, cassette di sicurezza, conti correnti, disponibilità finanziarie, denaro contante e beni di lusso come orologi, gioielli, abbigliamento e accessori, fino a concorrenza del profitto illecito quantificato.

