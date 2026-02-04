Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto con recupero di preziosi per un valore di 15.000 euro: questo il bilancio al termine di un’operazione della Polizia di Stato a Ronciglione, dove una donna di 43 anni di origine campana è stata fermata in flagranza di truffa ai danni di un’anziana. L’intervento è stato condotto nell’ambito dei servizi di prevenzione delle truffe contro le persone più vulnerabili, come comunicato dalla Questura di Viterbo.

Truffe ai danni di anziani a Ronciglione

L’operazione si è svolta nella giornata del 30 gennaio e ha visto impegnata la Squadra Mobile della Questura di Viterbo.

Gli agenti, durante un servizio mirato alla prevenzione delle truffe agli anziani, hanno notato un’autovettura sospetta nel territorio comunale di Ronciglione.

L’auto sospetta e il pedinamento

Gli operatori di polizia hanno osservato la conducente dell’auto, una donna che si comportava in modo insolito: guidava controllando ripetutamente il navigatore e guardandosi attorno con attenzione.

Tale atteggiamento ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di seguirla a distanza per monitorare i suoi movimenti.

L’ingresso nel palazzo e la fuga

Poco dopo la donna ha parcheggiato il veicolo e si è diretta verso il portone di un palazzo, mantenendo un comportamento guardingo.

Dopo pochi minuti è risalita in auto e si è allontanata rapidamente dal luogo, inducendo i poliziotti a intervenire per un controllo immediato.

Il controllo e il ritrovamento dei preziosi

Durante la perquisizione del veicolo gli agenti hanno rinvenuto un sacchetto alimentare contenente diversi monili in oro per un valore stimato di 15.000 euro, e 300 euro in contanti.

Gli oggetti erano stati appena consegnati dalla vittima, una donna anziana residente a Ronciglione, che in quel momento non era ancora consapevole di essere stata vittima di truffa.

La dinamica della truffa

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori la vittima era stata contattata telefonicamente da una persona che le aveva riferito di un presunto incidente stradale in cui sarebbe rimasto coinvolto un suo parente.

Per evitare conseguenze legali la donna era stata indotta a consegnare denaro e gioielli a titolo di “aiuto economico urgente”. Solo successivamente, grazie all’intervento della Polizia, la vittima ha scoperto di essere stata raggirata e ha potuto formalizzare la denuncia presso la Questura di Viterbo.

L’arresto e le conseguenze

La presunta truffatrice, una donna di 43 anni originaria della Campania, è stata arrestata in flagranza di reato e dopo le formalità di rito è stata condotta presso la casa circondariale di Civitavecchia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto alle truffe ai danni di persone anziane, fenomeno purtroppo in crescita negli ultimi anni.

