I carabinieri di Roma hanno dato esecuzione a Napoli a un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale Ordinario di Roma nei confronti di due uomini originari del capoluogo campano di 32 e 41 anni, gravemente indiziati dei reati di truffa ed estorsione in danno di anziani, per un totale di 18 episodi delittuosi, commessi nel periodo compreso tra dicembre 2022 e febbraio 2023, nella Capitale. I due uomini, attualmente, risultano già colpiti da provvedimento cautelare, perché indiziati di aver commesso altre truffe, nella provincia di Latina, nel 2023. L’indagine ha consentito di ricostruire e documentare un volume d’affari stimato in 400mila euro circa.

IPA