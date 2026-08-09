Truffe agli anziani ad Arezzo, arrestata una coppia di 30enni, con loro anche il figlio di 7 anni

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I carabinieri di Arezzo hanno arrestato una coppia di trentenni di origini campane con l’accusa di aver truffato due anziani, con il metodo del finto appartenente alle forze dell’ordine. Nella loro auto sono stati trovati 70 mila euro in gioielli e altra refurtiva, oltre a 700 euro in contanti. Con loro c’era anche il figlio di 7 anni, ora affidato a un parente.

Truffe agli anziani, arrestata coppia

I carabinieri hanno arrestato un uomo e una donna, rispettivamente 39 e 36 anni, a Sansepolcro, in provincia di Arezzo, con l’accusa di aver commesso almeno una truffa ai danni di una coppia di anziani.

Il reato sarebbe stato commesso in provincia di Bologna ma i due sarebbero stati fermati soltanto in Toscana, allo svincolo di Sansepolcro della E45.

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Insieme alla coppia, in auto, è stato trovato anche il figlio di sette anni, che è stato affidato a un parente, mentre i due sono stati condotti in carcere a Firenze e ad Arezzo.

La refurtiva da 70 mila euro

Nell’auto i carabinieri hanno anche ritrovato circa 70 mila euro in gioielli e monili che la coppia aveva sottratto alle vittime utilizzando il metodo del finto appartenente alle forze dell’ordine.

Oltre ai gioielli, sono stati trovati in possesso della coppia anche 700 euro in contanti, probabilmente anch’essi sottratti agli anziani.

La refurtiva è stata sequestrata e sarà riconsegnata ai legittimi proprietari una volta svolte le necessarie verifiche.

La truffa e le indagini che hanno portato all’arresto

Secondo quanto riportato dalla Guardia di Finanza, i truffatori avrebbero telefonato alla coppia di anziani, dicendo che una delle loro carte di credito era stata clonata ed veniva utilizzata per commettere reati.

Il marito, 84 anni, si sarebbe recato alla Guardia di Finanza di Bologna, come indicato dai truffatori, mentre la moglie, 76 anni, era stata invitata a preparare oggetti di valore, tra cui i gioielli ritrovati dai carabinieri.

Arrivato al comando della Guardia di Finanza, l’uomo ha scoperto di essere stato truffato. I finanzieri hanno individuato l’auto dei truffatori, segnalandola ai carabinieri, che l’hanno rintracciata attraverso alcuni posti di blocco, per poi eseguire l’arresto.