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È di 3 arresti e 3 obblighi di dimora il bilancio dell’operazione “Fumo del Vesuvio 2”, che ha colpito i presunti vertici di un’associazione a delinquere dedita alle truffe agli anziani, smantellata oggi nelle province di Napoli, Caserta, Isernia e Salerno. L’inchiesta, avviata all’inizio del 2025 dopo un tentativo di truffa sventato ad Aurisina e un colpo riuscito a Muggia, ha permesso di individuare una struttura criminale organizzata che operava su scala nazionale, sfruttando il metodo del “finto Carabiniere”.

Le origini dell’indagine e i primi sviluppi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa che ha portato all’operazione odierna ha preso avvio dopo un tentativo di truffa avvenuto il 25 gennaio 2025 ad Aurisina, dove due anziani coniugi sono riusciti a evitare il raggiro grazie all’intervento di amici. Poche ore dopo, però, lo stesso autore ha colpito a Muggia, riuscendo a sottrarre denaro e gioielli a un’altra anziana vittima. Le indagini, avviate dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Trieste, hanno consentito di identificare rapidamente il giovane corriere responsabile dei fatti e, successivamente, di risalire ai suoi mandanti e agli altri membri dell’organizzazione.

Un’organizzazione strutturata e ramificata

L’inchiesta, denominata “Fumo del Vesuvio 2” in continuità con la precedente operazione di marzo 2025 che aveva già portato a 10 arresti e 29 denunce per associazione a delinquere finalizzata alle truffe agli anziani, ha permesso di smantellare una rete criminale ben organizzata. La struttura, di tipo piramidale, vedeva alla base gli esattori, al centro i telefonisti e al vertice gli organizzatori. I telefonisti, spesso operativi dal centro storico di Napoli, gestivano le chiamate alle vittime, mentre gli esattori si occupavano del ritiro materiale del bottino. Altri membri si dedicavano al reperimento di SIM telefoniche intestate fittiziamente, al noleggio di veicoli, alla ricettazione dei preziosi e al reclutamento di manodopera occasionale.

Le modalità della truffa: il copione del finto Carabiniere

Il modus operandi dell’organizzazione seguiva uno schema collaudato. Il telefonista, fingendosi un rappresentante delle forze dell’ordine, contattava la vittima – individuata tramite elenchi telefonici o ricerche online – e comunicava una notizia drammatica riguardante un familiare, come un incidente o un arresto per rapina. Sotto pressione psicologica, l’anziano veniva convinto a raccogliere denaro e gioielli per pagare una presunta cauzione o risarcimento. Il corriere, presentandosi come avvocato o funzionario, ritirava il bottino e si dileguava. Solo dopo ore la vittima si rendeva conto di essere stata raggirata.

Risultati dell’operazione e numeri dell’inchiesta

Nel corso delle indagini, i Carabinieri hanno arrestato complessivamente 8 soggetti, denunciato altri 19 in stato di libertà, scoperto 18 truffe e recuperato circa 50.000 euro di proventi. In particolare, grazie alla collaborazione con i colleghi di Torino, è stato possibile cogliere in flagranza il giovane corriere durante una truffa ai danni di un’anziana, recuperando integralmente la refurtiva per un valore di 33.000 euro. Le truffe sono state accertate non solo in Friuli Venezia Giulia, ma anche in Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Marche e Campania.

La figura dei promotori e la gerarchia criminale

Le indagini hanno permesso di identificare il capo dell’organizzazione in un trentenne originario di Casalnuovo di Napoli, residente nel quartiere Barra. Il sodalizio si avvaleva della collaborazione di soggetti già noti per reati simili, alcuni dei quali già indagati o condannati per associazione a delinquere finalizzata alle truffe agli anziani. La divisione dei compiti era netta: i promotori gestivano l’organizzazione e il reclutamento, i telefonisti manipolavano le vittime, mentre i corrieri si occupavano del ritiro del bottino.

Un fenomeno nazionale con epicentro a Trieste

Nonostante si tratti di un fenomeno diffuso in tutta Italia, a Trieste il problema assume particolare rilevanza per via della composizione demografica della popolazione, con una presenza significativa di anziani. Le organizzazioni criminali, spesso auto-definite “squadre” o “bande”, operano come vere e proprie aziende del crimine, con una centrale operativa stabile – di frequente nel Napoletano – da cui vengono coordinati i colpi su tutto il territorio nazionale.

Le fasi della truffa: dalla selezione della vittima al ritiro del bottino

L’inganno si sviluppava in quattro fasi: selezione e aggancio della vittima, isolamento psicologico tramite telefonate continue, richiesta economica con la scusa della cauzione e, infine, ritiro della refurtiva da parte del corriere. Le vittime, spesso sole e vulnerabili, venivano manipolate sfruttando l’affetto per i familiari e il rispetto per l’autorità.

Collaborazione tra le forze dell’ordine e stato delle indagini

La collaborazione tra i Carabinieri di Napoli, Trieste e Torino è stata fondamentale per il successo dell’operazione, consentendo di ampliare il quadro investigativo e di prevenire ulteriori truffe. Si precisa che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che per gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

IPA