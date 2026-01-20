Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una maxi operazione della guardia di finanza di Padova ha portato a cinque arresti, dieci indagati e il sequestro di 2,5 milioni di euro tra beni immobili e denaro nell’ambito di un’inchiesta su estorsioni e truffe ai danni di anziane. Le vittime accertate sono oltre 1.200. L’organizzazione, radicata nel Padovano ma attiva in tutta la penisola, era formata da italiani inseriti in una società attiva nel settore delle vendite “porta a porta” con sede nel veneziano. I finanzieri hanno sequestrato copioso materiale documentale in diverse società nelle province di Roma, Treviso, Mantova e Lecce, anch’esse attive nel settore delle vendite a domicilio e ritenute conniventi con l ‘impresa padovana nel trasferirsi tra loro elenchi di potenziali vittime.