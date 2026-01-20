Truffe ai danni di 1200 persone anziane per 2,5 milioni di euro a Padova e provincia, cinque arresti: il video
Operazione della Guardia di Finanza: smantellata rete di truffatori che ha colpito 1.200 anziane in Italia
Una maxi operazione della guardia di finanza di Padova ha portato a cinque arresti, dieci indagati e il sequestro di 2,5 milioni di euro tra beni immobili e denaro nell’ambito di un’inchiesta su estorsioni e truffe ai danni di anziane. Le vittime accertate sono oltre 1.200. L’organizzazione, radicata nel Padovano ma attiva in tutta la penisola, era formata da italiani inseriti in una società attiva nel settore delle vendite “porta a porta” con sede nel veneziano. I finanzieri hanno sequestrato copioso materiale documentale in diverse società nelle province di Roma, Treviso, Mantova e Lecce, anch’esse attive nel settore delle vendite a domicilio e ritenute conniventi con l ‘impresa padovana nel trasferirsi tra loro elenchi di potenziali vittime.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.