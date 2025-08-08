Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati denunciati per truffa assicurativa a Catania, dopo aver messo in piedi un sistema ben organizzato per raggirare ignari cittadini in tutta Italia. L’indagine è partita dalla denuncia di una vittima che, cercando una polizza auto online, è stata ingannata da un falso assicuratore. Gli autori, già noti alle forze dell’ordine per reati simili, sono stati identificati dalla Polizia dopo un’attenta analisi dei movimenti bancari e delle utenze telefoniche coinvolte. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando un uomo di 52 anni ha denunciato di essere stato vittima di una truffa legata alla stipula di una polizza assicurativa online. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi e ha coinvolto due uomini di 66 anni e 36 anni, entrambi residenti a Catania, già conosciuti per reati contro il patrimonio, in particolare per truffe assicurative.

Un sistema di truffe assicurative ben organizzato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i due uomini avevano architettato un sistema ramificato su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di carpire dati personali e la fiducia di potenziali vittime. Il modus operandi prevedeva la creazione di siti web specializzati, apparentemente affidabili, dove le vittime inserivano i propri dati personali e il numero di telefono alla ricerca di offerte vantaggiose per polizze auto.

La denuncia della vittima e l’avvio delle indagini

L’attività investigativa è partita dalla denuncia di un uomo di 52 anni, che aveva cercato online una polizza assicurativa a prezzo conveniente. Dopo aver inserito i propri dati su un sito web, è stato contattato telefonicamente da un sedicente operatore di una compagnia assicurativa, che gli ha proposto una polizza RC auto al costo di 526 euro, una cifra decisamente inferiore rispetto alle tariffe di mercato.

Convinto dall’offerta, la vittima ha accettato e, seguendo le istruzioni ricevute, ha effettuato un bonifico sull’IBAN fornito dal falso assicuratore. Dopo due giorni senza ricevere alcuna notizia e senza riuscire a ricontattare l’operatore, l’uomo ha compreso di essere stato raggirato e si è rivolto alla Polizia, fornendo tutti i dettagli utili per risalire all’identità del truffatore.

Le indagini: analisi di movimenti bancari e utenze telefoniche

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine approfondita, concentrandosi sull’analisi dei movimenti bancari e delle utenze telefoniche coinvolte nella truffa. L’esame incrociato dei dati ha permesso di identificare i responsabili: due uomini di 66 anni e 36 anni, entrambi già noti per reati simili. Gli investigatori hanno scoperto che i due erano specializzati in questo tipo di attività criminale, realizzando truffe assicurative in diverse parti d’Italia, con un sistema curato nei minimi dettagli.

Secondo il resoconto degli investigatori, i due truffatori riuscivano a ottenere un guadagno mensile di circa 5mila euro, sfruttando la buona fede delle vittime e la diffusione di siti web fraudolenti.

Il caso di Catania dimostra quanto sia importante denunciare tempestivamente ogni sospetto di truffa e affidarsi alle forze dell’ordine per tutelare i propri diritti. Solo attraverso un’azione congiunta e una maggiore attenzione alle modalità di stipula delle polizze assicurative sarà possibile ridurre il numero di vittime e contrastare efficacemente il fenomeno delle frodi online.

IPA