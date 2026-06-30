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E’ di sei persone arrestate e 500mila euro il bottino delle truffe ai danni di anziani, commesse da un gruppo criminale smantellato dalla Squadra mobile di Napoli. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata a svariati reati contro il patrimonio, secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine.

Il modus operandi: il falso maresciallo e il finto incidente

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha portato all’arresto di sei persone che, partendo dalla provincia di Napoli, hanno agito su tutto il territorio nazionale. Il gruppo, secondo gli investigatori, aveva messo a punto un sistema ben rodato per colpire persone anziane, scegliendo vittime tra i 74 e i 97 anni.

Gli arrestati contattavano telefonicamente le vittime, presentandosi come “maresciallo” e raccontando che un parente stretto aveva causato un grave incidente stradale con un’auto priva di assicurazione. In questa versione, una persona sarebbe rimasta gravemente ferita. Per rendere la truffa ancora più credibile e aumentare la pressione psicologica, in alcuni casi veniva riferito che nell’incidente erano coinvolti bambini o donne in gravidanza, trasportati d’urgenza in ospedale e in pericolo di vita.

La richiesta di denaro e gioielli: la paura come leva

Una volta persuasa la vittima, il finto maresciallo spiegava che l’unico modo per evitare l’arresto del parente era il risarcimento immediato della persona offesa. Così, gli anziani venivano indotti a consegnare tutto il denaro e i gioielli disponibili in casa. Il valore complessivo della refurtiva raccolta dalla banda ammonta a circa 500mila euro.

Durante l’intera fase della truffa, i malviventi effettuavano numerose telefonate alle vittime, spesso prolungandole per oltre un’ora. Anche dopo aver ritirato il bottino, continuavano a chiamare con il duplice scopo di mantenere il controllo psicologico e impedire che gli anziani potessero avvertire parenti, amici o le Forze dell’ordine.

L’operazione della Squadra mobile

La Squadra mobile di Napoli ha così individuato e arrestato i componenti del gruppo, accusati di associazione per delinquere e di una serie di reati contro il patrimonio. L’operazione ha permesso di interrompere una lunga serie di truffe che avevano colpito anziani in tutta Italia, restituendo un senso di sicurezza alle comunità coinvolte.

IPA