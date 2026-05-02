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Quattro arresti e migliaia di euro recuperati, questo il bilancio di una serie di operazioni condotte dalla Polizia di Stato contro i truffatori che hanno preso di mira persone anziane. Gli episodi, avvenuti tra Lecco, Como, Monza e Venezia, hanno visto coinvolte vittime vulnerabili, alle quali sono stati sottratti gioielli e denaro attraverso il collaudato raggiro del finto appartenente alle forze dell’ordine.

Le operazioni tra Lecco, Como e Monza contro le truffe

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la prima operazione si è svolta a Lecco dove gli investigatori hanno ricevuto segnalazioni relative a numerosi tentativi di truffa ai danni di persone anziane. Il modus operandi era quello ormai noto del falso poliziotto: l’autrice, una donna, si presentava alle vittime sostenendo che un loro parente fosse coinvolto in gravi problemi e che solo la consegna di gioielli e denaro avrebbe potuto risolvere la situazione.

Grazie alle informazioni raccolte e alle descrizioni fornite, gli agenti hanno individuato la sospettata mentre si allontanava in taxi verso Como. Immediatamente è stata allertata la Centrale operativa della città lariana, che ha inviato due pattuglie della Squadra volante. Il mezzo è stato rintracciato e la donna fermata.

La perquisizione ha permesso agli agenti di trovare numerosi preziosi e oltre 2mila euro in contanti, risultati essere il bottino di due truffe appena compiute ai danni di altrettante persone anziane. La donna è stata quindi arrestata e la refurtiva sequestrata.

Un nuovo caso a Monza: pedinamento e arresto

Poco dopo, gli investigatori hanno ricevuto notizia di un’ulteriore truffa, questa volta ai danni di un anziano signore. L’uomo era stato contattato con la falsa notizia di un reato commesso con la propria auto e, per evitare conseguenze, gli era stato chiesto di consegnare una somma di denaro.

Gli agenti, raccolti gli elementi necessari, hanno avviato un servizio di pedinamento che li ha condotti fino a Monza, dove il presunto responsabile è stato fermato. La perquisizione ha permesso di recuperare il denaro e i gioielli, tra cui un lingotto d’oro, appena sottratti alla vittima. Anche in questo caso, l’uomo è stato arrestato e la refurtiva restituita.

Indagini della Squadra Mobile di Venezia: arresti a Salerno

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, un’altra operazione ha visto protagonisti gli agenti della Squadra mobile di Venezia. Le indagini hanno portato all’arresto di due persone a Salerno, ritenute responsabili di una truffa ai danni di una signora di 83 anni. In questo caso, la truffa si è trasformata in rapina quando, di fronte alle resistenze della vittima, i due hanno usato la forza per strapparle dalle mani gioielli e preziosi per un valore stimato di 50mila euro.

Ai due arrestati sono stati notificati due provvedimenti di Daspo, ovvero ordini di allontanamento e divieto di accesso a specifiche aree urbane, emessi dal Questore della provincia di Venezia per la durata di un anno. Inoltre, sono stati emessi altrettanti fogli di via dal territorio del capoluogo, validi per tre anni.

La città di Venezia si conferma così al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine nella lotta contro le truffe e le rapine ai danni delle persone più fragili.

IPA