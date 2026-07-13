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Debutta una nuova iniziativa radiofonica dedicata alla legalità economica e alla sicurezza: è stato lanciato il format “Sicuramente Isoradio – In viaggio con la Guardia di Finanza”, realizzato in collaborazione tra Rai Isoradio e le Fiamme Gialle. A partire dal 16 luglio, i viaggiatori saranno informati e sensibilizzati su temi di pubblica utilità grazie a brevi approfondimenti trasmessi durante l’estate.

Un nuovo servizio per i cittadini in viaggio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’iniziativa nasce per offrire un servizio aggiuntivo a chi si trova in viaggio sulle strade italiane. Oltre alle consuete notizie sulla viabilità e alla musica, Rai Isoradio ha deciso di arricchire il proprio palinsesto con un format che punta a coniugare informazione e divulgazione, fornendo consigli pratici e indicazioni utili per affrontare con maggiore consapevolezza la stagione estiva.

Il nuovo programma, realizzato in collaborazione con la Guardia di Finanza, vedrà protagonisti proprio le donne e gli uomini del Corpo, che racconteranno le molteplici attività svolte quotidianamente: dalla tutela dell’economia legale al contrasto degli illeciti economico-finanziari, fino agli interventi specialistici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) e della componente aeronavale.

Consigli pratici e prevenzione per un’estate sicura

Ogni appuntamento radiofonico proporrà suggerimenti concreti per evitare le più diffuse truffe online e i falsi investimenti in criptovalute, oltre a mettere in guardia dai rischi legati ai bed and breakfast “fantasma”. Verranno inoltre fornite regole per vivere in sicurezza il mare e la montagna, insieme a un vademecum pensato per i viaggiatori di ritorno da Paesi extraeuropei, utile per prevenire spiacevoli inconvenienti in dogana.

Messaggi di sensibilizzazione e contrasto ai reati

Non mancheranno, inoltre, messaggi di sensibilizzazione su temi di grande rilevanza sociale, come il contrasto all’uso di sostanze stupefacenti. L’obiettivo è quello di promuovere la cultura della legalità e contribuire a rendere gli spostamenti estivi più sicuri e consapevoli.

La collaborazione tra Rai Isoradio e la Guardia di Finanza non si limiterà all’etere radiofonico: i contenuti del format saranno infatti diffusi anche sui canali social, con l’intento di raggiungere un pubblico sempre più ampio attraverso un linguaggio chiaro e accessibile.

Un compagno di viaggio per l’estate

Con “Sicuramente Isoradio – In viaggio con la Guardia di Finanza”, l’informazione si trasforma in un prezioso compagno di viaggio, offrendo ai cittadini strumenti utili per affrontare le vacanze in modo più sicuro e informato. L’iniziativa rappresenta un’occasione importante per promuovere la legalità e la sicurezza sulle strade italiane durante l’estate.

IPA