È di quattro persone deferite all’Autorità giudiziaria, quindici conti correnti sequestrati e una piattaforma online oscurata il bilancio dell’operazione “Golden Tree”, condotta dalla Guardia di Finanza di Ancona contro un presunto sodalizio criminale dedito all’abusivismo finanziario e alla truffa tramite uno schema Ponzi. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica dorica, ha portato alla luce un istituto bancario parallelo e illegale, capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e coinvolgere più di 500 persone in tutta Italia.

Le indagini e la scoperta dello schema Ponzi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio nell’ambito delle attività di contrasto ai fenomeni illeciti di natura finanziaria che minacciano l’integrità del sistema economico nazionale. I militari del Comando Provinciale di Ancona, sotto la direzione della Procura, hanno ricostruito l’esistenza di una rete criminale che aveva dato vita a un vero e proprio istituto bancario parallelo, privo di autorizzazioni e con ramificazioni anche in Polonia e Bulgaria.

Un istituto bancario abusivo mascherato da community

L’organizzazione agiva sotto la copertura di una presunta “community” dedicata al benessere degli affiliati. In realtà, dietro questa facciata si celava un sistema fraudolento che proponeva investimenti ad alto rendimento, presentati come particolarmente vantaggiosi e remunerati tramite la causale “cashback”. Questo stratagemma era stato ideato per eludere i controlli delle Fiamme Gialle e attrarre nuovi investitori.

Il ruolo dei promotori e il coinvolgimento delle vittime

Determinante per il successo del meccanismo è stato il rapporto di fiducia instaurato dai promotori finanziari con le vittime, che appartenevano a fasce d’età molto diverse, dai 20 agli 85 anni. Molte di queste persone avrebbero investito i propri risparmi, pensioni o addirittura denaro ottenuto tramite prestiti, fidandosi delle promesse di guadagni elevati.

La diffusione nazionale e il funzionamento del sistema

Le indagini hanno permesso di accertare che lo schema Ponzi aveva raggiunto numerose province italiane, tra cui Ancona, Roma, Milano, Palermo, Napoli, Torino e Bari. Il sistema si autoalimentava grazie al passaparola e all’utilizzo dei social network, trasformando gli stessi investitori in promotori. Questi ultimi venivano incentivati con compensi proporzionati al numero di nuovi clienti reclutati e alle somme raccolte.

Strumenti tecnologici e arresto del meccanismo

A rendere credibile l’operazione contribuivano strumenti apparentemente professionali, come una carta di debito fisica personalizzata e un’applicazione digitale che simulava un servizio di home banking. Tuttavia, il sistema si è bloccato quando le richieste di rimborso hanno superato i nuovi versamenti: a quel punto, i promotori non hanno più restituito né interessi né capitale agli investitori.

Utilizzo illecito dei fondi raccolti

Secondo quanto emerso dalle indagini, le somme confluite nella disponibilità del presunto dominus del sodalizio sarebbero state impiegate per spese personali, per l’organizzazione di eventi conviviali finalizzati ad attrarre nuovi investitori e per investimenti altamente speculativi, tra cui l’acquisto di oro fisico e criptovalute.

Le misure adottate e i reati contestati

Al termine dell’operazione, quattro persone sono state deferite all’Autorità giudiziaria per i reati di abusivismo finanziario, attività bancaria abusiva, truffa e autoriciclaggio. Le perquisizioni, condotte tra Marche, Abruzzo e Lombardia, hanno portato all’applicazione di misure cautelari nei confronti di due soggetti, al sequestro di quindici conti correnti in Italia e in Polonia e all’oscuramento della piattaforma online utilizzata per la presunta frode.

