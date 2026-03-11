Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 68 persone indagate e oltre 1.500.000 euro sequestrati il bilancio di un’operazione congiunta tra Carabinieri e Guardia di Finanza, finalizzata al recupero di somme indebitamente percepite tramite riciclaggio e truffe informatiche. L’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, ha portato al sequestro di conti correnti e rapporti finanziari riconducibili agli indagati, con un raggio d’azione che si estende su numerose province italiane.

Le indagini e la denuncia che ha dato il via all’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’inchiesta ha preso avvio a seguito della denuncia presentata da un cittadino presso la Stazione Carabinieri di Giffoni Valle Piana. L’uomo aveva segnalato l’apertura fraudolenta di rapporti finanziari a suo nome, dando così il via a una complessa attività investigativa condotta in sinergia tra l’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Battipaglia e i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno.

Il modus operandi: truffe informatiche e riciclaggio

Le indagini hanno permesso di ricostruire il sofisticato schema criminale messo in atto dagli indagati. Fingendosi operatori bancari, i responsabili convincevano le vittime a inserire i propri dati personali su siti internet contraffatti, creati appositamente per carpire informazioni sensibili. L’accesso a questi portali avveniva tramite link inviati alle vittime, che, ignare, fornivano così le credenziali necessarie per l’apertura di nuovi conti correnti a loro insaputa.

Una volta ottenuto il controllo, i malviventi trasferivano il denaro presente nei conti delle vittime su nuovi conti intestati a prestanome. Per ostacolare la tracciabilità dei fondi, le somme venivano rapidamente monetizzate attraverso prelievi in contanti o convertite in criptovalute presso exchange esteri, rendendo più difficile il recupero delle risorse sottratte.

Un’operazione su scala nazionale

L’attività investigativa ha coinvolto un ampio territorio, interessando numerose province tra cui Salerno, Napoli, Caserta, Potenza, Lecce, Taranto, Roma e Macerata. Il numero delle vittime accertate ammonta a 89 persone, mentre il volume finanziario oggetto di sequestro supera 1.500.000 euro. Il provvedimento cautelare è stato eseguito nella giornata odierna, colpendo conti correnti e disponibilità finanziarie riconducibili agli indagati.

Le accuse mosse nei confronti dei soggetti coinvolti riguardano principalmente il riciclaggio e la frode informatica.

