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È di sei persone denunciate il bilancio di due distinte operazioni condotte dalla Polizia Stradale di Viterbo per contrastare il fenomeno delle truffe online. Le indagini, avviate a seguito delle denunce delle vittime, hanno permesso di identificare i presunti responsabili attraverso un’attenta ricostruzione dei flussi finanziari e telematici.

Il primo caso: tentativo di phishing ai danni di un cittadino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le attività investigative sono state portate avanti dal personale della Polizia Stradale di Viterbo. Gli agenti hanno lavorato su due filoni distinti, entrambi legati a episodi di truffa perpetrati tramite strumenti informatici.

Il primo filone d’indagine ha riguardato una tentata truffa informatica ai danni di un cittadino italiano. I malviventi hanno messo in atto un sofisticato tentativo di phishing, con l’obiettivo di carpire, attraverso l’inganno, le credenziali di accesso riservate al conto corrente bancario della vittima. Grazie a specifici accertamenti tecnici, gli investigatori sono riusciti a risalire all’identità dei presunti autori, individuati in quattro cittadini stranieri, tutti deferiti all’autorità giudiziaria.

Il secondo caso: truffa consumata tramite piattaforma online

La seconda attività investigativa si è concentrata su una truffa già consumata ai danni di un automobilista. In questo caso, la vittima è stata attirata da un annuncio di vendita pubblicato su una piattaforma internet creata appositamente, sfruttando dati reali per rendere l’offerta più credibile. Dopo aver effettuato un bonifico bancario per acquistare una componente meccanica per la propria vettura, l’acquirente non ha mai ricevuto il ricambio e il venditore si è reso irreperibile. La ricostruzione dei passaggi finanziari ha permesso agli agenti di identificare e deferire due presunti colpevoli: un cittadino italiano e uno straniero.

L’importanza della tempestività nelle denunce

Le operazioni della Polizia Stradale di Viterbo confermano l’alto livello di attenzione e la costante efficacia nel contrasto ai reati informatici. In questo ambito, la tempestività con cui le vittime hanno presentato denuncia si è rivelata fondamentale per l’avvio delle indagini e per il buon esito delle stesse. Le forze dell’ordine sottolineano come la collaborazione dei cittadini sia un elemento chiave per individuare e perseguire i responsabili di questi reati.

IPA