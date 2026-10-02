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Quattro arresti, questo il bilancio di due operazioni dei Carabinieri condotte tra la provincia di Rieti e quella di Siena, che hanno permesso di smascherare una serie di truffe aggravate ai danni di donne anziane. Gli indagati sono stati fermati dopo essere stati sorpresi in possesso di denaro contante e gioielli, ritenuti provento dei reati, grazie a tempestivi interventi delle pattuglie dell’Arma e a una stretta collaborazione tra le stazioni coinvolte.

L’operazione tra Rieti e Siena

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la prima operazione si è svolta lungo il tratto stradale della S.R. 3 “Flaminia”, dove i militari della Stazione di Magliano Sabina hanno notato un veicolo sospetto con a bordo due uomini.

L’atteggiamento elusivo dei fermati ha spinto i Carabinieri ad approfondire i controlli, procedendo a una perquisizione personale e veicolare. Durante l’ispezione sono stati rinvenuti 300,00 euro in contanti, due cellulari e diversi monili in oro, abilmente nascosti nell’abitacolo dell’auto.

Le indagini e il collegamento con la truffa

I militari, sospettando che gli oggetti recuperati potessero essere il frutto di un furto, hanno avviato immediate attività investigative. Attraverso controlli incrociati e verifiche rapide, sono riusciti a risalire all’origine dei preziosi e a individuare la persona offesa: un’anziana donna di ottanta anni, residente in provincia di Siena.

Fondamentale si è rivelata la collaborazione tra la Stazione Carabinieri di Magliano Sabina e quella di Colle di Val d’Elsa, dove la signora aveva sporto denuncia per una truffa subita nella prima mattinata da parte di due uomini che, fingendosi “Marescialli dei Carabinieri”, erano riusciti a entrare nella sua abitazione e a derubarla con l’inganno.

Il riconoscimento e la restituzione dei beni

La vittima ha potuto visionare e riconoscere senza alcun dubbio sia i gioielli recuperati sia gli autori del reato. I beni sono stati sequestrati e saranno restituiti quanto prima alla legittima proprietaria.

Sulla base degli elementi raccolti e delle prove acquisite, i due truffatori sono stati arrestati e messi a disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Rieti.

Seconda operazione a Borgorose: la truffa sventata

Un’altra pattuglia della Stazione Carabinieri di Borgorose è intervenuta in soccorso di una residente settantenne, anche lei vittima della cosiddetta truffa del “finto Maresciallo”. In questo caso, la donna aveva ricevuto una telefonata da un uomo che, spacciandosi per un appartenente all’Arma, le aveva comunicato la necessità di verificare che tutto il suo denaro e oro non fosse riconducibile a una presunta rapina, per evitare conseguenze penali.

Spaventata, la signora aveva raccolto tutti i suoi contanti e i gioielli presenti in casa, pronta a consegnarli a due persone – un uomo e una donna – che si erano presentati come periti tecnici incaricati dai Carabinieri.

La reazione della vittima e l’arresto dei truffatori

La vittima, insospettita dal comportamento dei due, ha manifestato il suo disaccordo e ha prontamente chiamato il numero unico di emergenza 112 per chiedere aiuto.

I due truffatori, vistisi scoperti, sono fuggiti a bordo di un veicolo. Grazie a una descrizione dettagliata dei malviventi e a una parziale indicazione della targa dell’auto, i Carabinieri sono riusciti in breve tempo a intercettare il veicolo sospetto e a bloccare i due responsabili, di origini siciliane, che sono stati subito arrestati.

Le operazioni condotte dai Carabinieri hanno permesso di assicurare alla giustizia quattro persone – tre uomini e una giovane donna – ritenuti responsabili di truffa aggravata ai danni di due anziane.

IPA