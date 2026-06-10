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Due cittadini rumeni sono stati arrestati ad Atripalda, in provincia di Avellino, per truffa ai danni di commercianti locali: secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, i due avrebbero sottratto con abili raggiri oltre 4.300 euro in contanti, utilizzando un ingegnoso stratagemma per cambiare banconote. L’operazione è stata condotta nella serata di ieri, al termine di una serie di accertamenti che hanno permesso di identificare e fermare i responsabili, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

Le maxi truffe nell’Avellinese

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attenzione degli investigatori si è concentrata su due uomini, un 38enne e un 35enne di origini rumene, che da diversi giorni si aggiravano tra i commercianti della zona di Atripalda (Avellino).

Il loro metodo era tanto semplice quanto efficace: si presentavano con il pretesto di cambiare banconote da cinque euro con tagli più grandi e, durante la transazione, riuscivano con destrezza a sottrarre la maggior parte del denaro consegnato per il cambio.

Il colpo al distributore e l’arresto in flagranza

Nella serata di ieri, i Carabinieri hanno predisposto un servizio mirato che ha portato al fermo dei due malviventi proprio mentre stavano portando a termine l’ennesima truffa.

La vittima, questa volta, è stato il gestore di un distributore di carburanti di Atripalda, al quale sono stati sottratti 540 euro con le stesse modalità già segnalate in precedenza. L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di bloccare i due uomini subito dopo il fatto.

La perquisizione e il denaro recuperato

Una volta accompagnati in caserma, i due sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare. Durante il controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto nella loro disponibilità una somma in contanti superiore a 4.300 euro.

Questo denaro, secondo quanto emerso dagli accertamenti, sarebbe il provento delle truffe messe a segno nei giorni precedenti ai danni di diversi commercianti della zona.

Le indagini sulle vittime e i precedenti

Le indagini sono partite dalle denunce presentate dalle vittime, che avevano segnalato episodi simili avvenuti con lo stesso modus operandi.

I Carabinieri di Atripalda hanno così potuto ricostruire l’identità dei responsabili, già conosciuti dalle forze dell’ordine per reati analoghi. Gli accertamenti hanno inoltre permesso di collegare ai due uomini altri quattro episodi analoghi, per un totale di oltre 1.200 euro sottratti con la stessa tecnica.

IPA