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Furto aggravato ai danni di persone anziane, questo bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Sanremo, dove due uomini sono stati arrestati dopo essersi finti appartenenti alle Forze dell’Ordine per introdursi nelle abitazioni delle vittime e sottrarre loro gioielli e denaro. L’intervento è stato effettuato il 23 settembre 2026 dalla Squadra Mobile della Questura di Imperia e dalla Sezione di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Sanremo, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dei reati predatori.

L’operazione a Sanremo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scaturita da un episodio avvenuto il giorno precedente, quando due individui, spacciandosi per agenti, sono riusciti a entrare nell’abitazione di un’anziana signora a Sanremo.

Con la scusa di dover effettuare accertamenti su gioielli e preziosi, che sostenevano potessero essere collegati a una rapina avvenuta nei giorni precedenti in una gioielleria, i due hanno conquistato la fiducia della donna e si sono fatti mostrare i monili custoditi nell’abitazione. Approfittando di un momento di distrazione della vittima, i malviventi si sono impossessati dei preziosi e sono poi fuggiti.

Le indagini e l’individuazione dei sospetti

Le indagini, condotte congiuntamente dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di Sanremo, hanno permesso di risalire all’autovettura utilizzata dai presunti autori del furto. Le ricerche si sono concentrate proprio su quel veicolo, che è stato individuato nel centro cittadino il giorno seguente.

Nel frattempo, al Numero Unico di Emergenza 112 sono giunte ulteriori segnalazioni di tentativi di truffa con lo stesso modus operandi: sedicenti agenti contattavano persone anziane chiedendo di entrare nelle loro abitazioni per controllare denaro e oggetti di valore.

Il fermo e la perquisizione

Durante i servizi di ricerca, gli operatori hanno fermato l’autovettura già attenzionata, identificando a bordo due uomini di 21 e 53 anni, entrambi in evidente stato di agitazione. Uno dei due indossava abiti completamente neri e a maniche lunghe, nonostante le temperature elevate della giornata, dettaglio che ha insospettito ulteriormente gli agenti.

Alla luce degli elementi raccolti e della corrispondenza del veicolo con quello ricercato, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione del mezzo, rinvenendo un cofanetto con numerosi monili in oro e una consistente somma di denaro contante.

La confessione e il recupero della refurtiva

Messi di fronte all’evidenza, i due uomini hanno ammesso di aver appena sottratto i beni a un anziano residente a Sanremo. Gli accertamenti immediati hanno permesso di individuare e contattare la vittima, che ha confermato di aver subito poco prima un furto nella propria abitazione.

Anche in questo caso, uno dei soggetti si era qualificato falsamente come appartenente alle Forze dell’Ordine e, con la scusa di verificare la provenienza di gioielli e denaro, era riuscito a farsi consegnare i beni, approfittando poi di un momento di distrazione per impossessarsene e fuggire a bordo dell’auto dove lo attendeva il complice.

Ulteriori ritrovamenti e riconoscimento dei beni

Le indagini sono proseguite presso una struttura ricettiva, un B&B situato nel centro cittadino, dove i due uomini alloggiavano. All’interno della loro camera sono stati rinvenuti altri monili e oggetti preziosi, risultati riconducibili al furto perpetrato il giorno precedente ai danni dell’anziana signora.

Entrambe le vittime, successivamente contattate, hanno riconosciuto i beni recuperati come propri, consentendo così agli investigatori di ricostruire i due distinti episodi delittuosi e di restituire la refurtiva ai legittimi proprietari.

Arresto e provvedimenti giudiziari

Sulla base degli elementi raccolti, i due uomini sono stati arrestati in flagranza del reato di furto aggravato in relazione all’episodio appena consumato ai danni dell’anziano, e contestualmente denunciati in stato di libertà per il precedente episodio ai danni della donna.

Il giorno successivo, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti di entrambi la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza, con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Inoltre, il Questore della Provincia di Imperia ha emesso la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Sanremo per 4 anni.

IPA