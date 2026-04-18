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Un arresto per numerosi episodi di furto aggravato, tentata rapina impropria e indebito utilizzo di carte di pagamento elettronico, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile. Un cittadino italiano è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Torino, per una serie di reati predatori commessi ai danni di persone anziane nel capoluogo piemontese. L’uomo avrebbe agito in concorso con un complice ancora ignoto, utilizzando la tecnica del “finto Carabiniere” per introdursi nelle abitazioni delle vittime e sottrarre denaro, gioielli e carte bancomat, successivamente utilizzate per prelievi fraudolenti.

Truffatore seriale a Torino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini della Squadra Mobile torinese hanno permesso di ricostruire una serie di episodi criminali iniziati il 24 febbraio scorso. L’indagato, insieme a un complice definito “telefonista” e al momento non identificato, avrebbe preso di mira cittadini ultrasessantacinquenni residenti a Torino.

Il piano prevedeva che il complice contattasse telefonicamente le vittime, fingendosi appartenente alle forze dell’ordine e convincendole della necessità di collaborare a indagini su una presunta rapina in cui sarebbero potuti essere coinvolti.

Mentre il “telefonista” distraeva le vittime, l’indagato si presentava presso le loro abitazioni, qualificandosi come Carabiniere in borghese. Con questa strategia, riusciva a ottenere la fiducia degli anziani e a farsi aprire la porta di casa. Una volta all’interno, si appropriava di denaro contante, monili in oro di valore e carte bancomat, che venivano poi utilizzate per effettuare prelievi non autorizzati.

L’arresto e la custodia cautelare

Il provvedimento restrittivo è stato notificato all’indagato presso la Casa Circondariale locale, dove si trova già detenuto dal 27 marzo. In quella data, l’uomo era stato arrestato in flagranza di reato per un episodio analogo, commesso sempre a Torino e con le stesse modalità, ai danni di altri due anziani.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP del Tribunale di Torino sulla base dei gravi indizi raccolti dagli investigatori.

IPA