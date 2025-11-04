Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre persone denunciate e oltre trenta vittime per un danno di 450.000 euro il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri della Val Bormida, che ha permesso di smascherare una rete di truffe online ramificata in più regioni italiane. Le indagini, avviate nel febbraio 2024, sono state condotte dalla Stazione di Altare e hanno portato alla luce un sistema organizzato di frodi telematiche basato su finte vendite di veicoli e finanziamenti inesistenti pubblicizzati su Marketplace, la piattaforma di Facebook. Gli indagati, tra cui una badante e un ex direttore di ufficio postale, sono accusati di aver incassato anticipi da ignari acquirenti per poi rendersi irreperibili.

Le origini dell’indagine: una scoperta casuale in Val Bormida

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio nel febbraio 2024, quando una perquisizione nell’abitazione di una donna residente in Val Bormida ha permesso di rinvenire numerosi documenti, carte prepagate, schede telefoniche e ricevute. Il controllo, disposto dalla Procura della Repubblica di Padova per motivi estranei alle truffe, ha fatto emergere elementi riconducibili a una serie di finte vendite di veicoli su Marketplace, la piattaforma di compravendita di Facebook.

Un sistema criminale ben organizzato

Da quel ritrovamento è nato un procedimento penale autonomo presso l’Autorità Giudiziaria di Savona, che ha consentito di individuare un sodalizio criminale dedito a truffe seriali. Gli autori pubblicavano sistematicamente annunci di vendita di beni inesistenti o di finanziamenti fasulli, incassavano gli anticipi e si rendevano immediatamente irreperibili. Nel corso delle indagini, i Carabinieri del Comando Provinciale di Savona hanno scoperto che il sistema era coordinato da una cittadina filippina residente a Roma, la quale, approfittando del proprio lavoro di badante presso un’anziana signora, aveva utilizzato i dati della donna per agevolare la propria attività illecita.

I complici e il ruolo dell’ex direttore postale

In concorso con la badante agivano altri complici residenti in diverse regioni italiane. Tra questi figurano una donna della provincia savonese e un ex direttore di un ufficio postale del mantovano. Quest’ultimo avrebbe fornito tre carte Postepay per accedere a finanziamenti vari, poi falsamente denunciate come smarrite. Le perquisizioni domiciliari sono state eseguite in Lazio, Campania, Calabria, Lombardia e Puglia, permettendo di raccogliere indizi convergenti di colpevolezza nei confronti degli indagati.

Il modus operandi: annunci fasulli e denaro trasferito all’estero

Il gruppo criminale proponeva annunci di vendita di beni inesistenti o di finanziamenti fasulli, incassava gli anticipi e trasferiva rapidamente i proventi su conti esteri o carte ricaricabili. Gli indagati avrebbero ricevuto percentuali sui guadagni delle truffe. In un solo giorno, il 18 gennaio 2023, sono stati registrati dodici movimenti da 950 euro ciascuno tramite la riscossione di vaglia postali veloci.

Le vittime e il danno economico

Le vittime accertate sono oltre trenta, per un danno economico complessivo che ammonta a 450.000 euro. Secondo i Carabinieri, si tratta di denaro che difficilmente potrà essere recuperato. L’indagine, tuttavia, ha impedito che altre persone cadessero nella rete dei truffatori.

