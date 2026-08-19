Truffe sulle bollette di luce e gas con offerte dai finti call center, come riconoscerle ed evitarle

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nell’ultimo anno 2,9 milioni di italiani sono stati vittime di truffe sulle bollette di luce e gas, per un danno di quasi 650 milioni di euro. Il canale più usato resta il finto call center (68,2%), seguito da email fraudolente e porta a porta: colpiti soprattutto gli under 44, mentre il 59,2% delle vittime non denuncia. Le truffe, sebbene sempre più raffinate, possono essere riconosciute.

Luce e gas, truffe sulle bollette: 3 milioni di vittime

Le bollette di luce e gas restano uno dei terreni più fertili per le truffe. Secondo una nuova indagine commissionata da Facile.it a mUp Research, negli ultimi dodici mesi circa 2,9 milioni di cittadini italiani sono rimasti coinvolti in una frode, tentata o riuscita, legata alle utenze energetiche, con un danno economico complessivo che sfiora i 650 milioni di euro.

Il dato, seppur ancora rilevante, segnala un miglioramento. Tre anni fa le vittime stimate erano circa 4 milioni, quindi oggi si registra un calo del 27%: merito delle campagne informative degli ultimi anni.

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Attenzione ai finti call center

Il canale preferito dai malintenzionati resta il telefono: quasi 7 raggiri su 10 (68,2%) passano attraverso finti call center che si spacciano per addetti di un fornitore di energia.

Seguono le email fraudolente, usate in un caso su 4 (24,9%), e il tradizionale porta a porta, presente nel 12,9% degli episodi. Non mancano canali più recenti come le app di messaggistica istantanea (9,5%) e i social network (6%).

Le vittime preferite

Sul fronte delle persone maggiormente colpite, l’indagine ribalta un luogo comune. Non sono più, infatti, gli anziani le vittime predilette, ma la fascia under 44, con punte del 10,1% tra i 35 e i 44 anni.

Quasi sei persone truffate su dieci (59,2%) scelgono di non sporgere denuncia: il 36,1% perché ritiene il danno economico troppo modesto, il 22,7% perché convinto di non poter recuperare quanto perso, mentre una parte più piccola non denuncia per imbarazzo o per non coinvolgere i familiari.

Come riconoscere le truffe

Alcuni segnali aiutano a smascherare un tentativo di truffa prima che sia troppo tardi. Il consiglio è di diffidare di chi si presenta senza un appuntamento fissato, di chi mette fretta nel far firmare un modulo o nel confermare dati al telefono, e di chi chiede direttamente codice POD, PDR o IBAN senza aver prima fornito riferimenti verificabili.

Nessun fornitore ufficiale, infatti, richiede pagamenti in contanti a un incaricato né minaccia il distacco imminente della fornitura per convincere a decidere in fretta. Anche le comunicazioni “urgenti” che parlano di fatture scadute o rincari improvvisi, arrivate via email, SMS o PEC, vanno trattate con sospetto: spesso imitano la grafica di enti pubblici o grandi aziende energetiche, ma contengono link verso siti clone (na non cliccare mai).

Come difendersi

Per proteggersi, gli esperti consigliano innanzitutto di non rispondere mai “sì” a domande generiche al telefono, perché quella singola risposta può essere registrata e riutilizzata come falso consenso a un cambio di gestore. In caso di dubbio, meglio chiudere la comunicazione e richiamare il fornitore abituale tramite il numero verde ufficiale, reperibile solo sui canali istituzionali.

Se il raggiro è già avvenuto, la segnalazione alla Polizia Postale o ai Carabinieri, insieme al reclamo formale al fornitore e allo Sportello del Consumatore Energia di ARERA, resta il passo più efficace per tentare un recupero e contribuire a mappare il fenomeno.