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Truffe telefoniche, chiamate fuori controllo anche dall’estero: come riconoscere i numeri da evitare

Il numero di chiamate moleste a scopo di truffa è aumentato nelle ultime settimane, spesso i malintenzionati usano lo “spoofing” per camuffare i numeri

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Antonio Cardarelli

GIORNALISTA

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Nelle ultime settimane le telefonate indesiderate a scopo di telemarketing sono aumentate. A volte dietro queste chiamate da parte dei call center si nascondono vere e proprie truffe. I malintenzionati cercano di hackerare i dispositivi degli utenti per rubare dati personali o addirittura per estorcere denaro alle persone, anziane e non solo.

Truffe telefoniche, boom di chiamate

Nonostante le misure introdotte, come il registro pubblico delle opposizioni, le telefonate moleste non sono diminuite. Alcuni utenti arrivano a ricevere anche 20 chiamate al giorno da call center, nella maggior parte da voci registrate.

In alcuni casi, invece, i tentativi di truffa arrivano direttamente su whatsapp con messaggi che, in realtà, nascondono link che scaricano sugli smartphone dei software dannosi progettati per rubare dati sensibili.

Truffe telefoniche, chiamate fuori controllo anche dall’estero: come riconoscere i numeri da evitareANSA

Cos’è lo spoofing e come funziona la truffa

L’ultima frontiera delle truffe telefoniche si chiama “spoofing” e sta prendendo piede in questo inizio 2026. È una tecnica che prevede di chiamare con un numero falso e viene spesso utilizzata dai call center stranieri.

Sul display della vittima della potenziale truffa compare un numero italiano – cellulare o anche fisso – in modo da indurre le persone a rispondere. Lo spoofing è, in sostanza, una tecnica di frode informatica in cui si falsifica la propria identità (email, numero telefonico, indirizzo IP o sito web) per apparire come una fonte affidabile, nel caso delle truffe telefoniche facendo comparire un prefisso italiano o addirittura della nostra regione di residenza.

L’obiettivo è ingannare le vittime per rubare dati sensibili, credenziali bancarie o installare malware, spesso sfruttando l’ingegneria sociale

I numeri da evitare e bloccare

Tuttavia, in alcuni casi il mascheramento non viene utilizzato e dal call center estero arriva la chiamata con prefissi “reali”, come +44 (Regno Unito), +46 (Svezia), +31 (Paesi Bassi).

In questi casi, a meno che per lavoro o per altri motivi non ci siano persone che ci chiamano da questi Paesi, si tratta quasi certamente di un tentativo di truffa. La cosa migliore da fare, quindi, è non rispondere e bloccare il numero.

In alcuni casi si ricevono telefonate volutamente brevi, alle quali non si fa neanche in tempo a rispondere. L’obiettivo dei malintenzionati è infatti quello di far richiamare quel numero e appropriarsi del credito, oppure attivare abbonamenti a pagamento indesiderati.

truffe-telefoniche iStock

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