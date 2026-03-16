Truffe telefoniche, chiamate fuori controllo anche dall’estero: come riconoscere i numeri da evitare
Il numero di chiamate moleste a scopo di truffa è aumentato nelle ultime settimane, spesso i malintenzionati usano lo “spoofing” per camuffare i numeri
Nelle ultime settimane le telefonate indesiderate a scopo di telemarketing sono aumentate. A volte dietro queste chiamate da parte dei call center si nascondono vere e proprie truffe. I malintenzionati cercano di hackerare i dispositivi degli utenti per rubare dati personali o addirittura per estorcere denaro alle persone, anziane e non solo.
- Truffe telefoniche, boom di chiamate
- Cos’è lo spoofing e come funziona la truffa
- I numeri da evitare e bloccare
Truffe telefoniche, boom di chiamate
Nonostante le misure introdotte, come il registro pubblico delle opposizioni, le telefonate moleste non sono diminuite. Alcuni utenti arrivano a ricevere anche 20 chiamate al giorno da call center, nella maggior parte da voci registrate.
In alcuni casi, invece, i tentativi di truffa arrivano direttamente su whatsapp con messaggi che, in realtà, nascondono link che scaricano sugli smartphone dei software dannosi progettati per rubare dati sensibili.
Cos’è lo spoofing e come funziona la truffa
L’ultima frontiera delle truffe telefoniche si chiama “spoofing” e sta prendendo piede in questo inizio 2026. È una tecnica che prevede di chiamare con un numero falso e viene spesso utilizzata dai call center stranieri.
Sul display della vittima della potenziale truffa compare un numero italiano – cellulare o anche fisso – in modo da indurre le persone a rispondere. Lo spoofing è, in sostanza, una tecnica di frode informatica in cui si falsifica la propria identità (email, numero telefonico, indirizzo IP o sito web) per apparire come una fonte affidabile, nel caso delle truffe telefoniche facendo comparire un prefisso italiano o addirittura della nostra regione di residenza.
L’obiettivo è ingannare le vittime per rubare dati sensibili, credenziali bancarie o installare malware, spesso sfruttando l’ingegneria sociale
I numeri da evitare e bloccare
Tuttavia, in alcuni casi il mascheramento non viene utilizzato e dal call center estero arriva la chiamata con prefissi “reali”, come +44 (Regno Unito), +46 (Svezia), +31 (Paesi Bassi).
In questi casi, a meno che per lavoro o per altri motivi non ci siano persone che ci chiamano da questi Paesi, si tratta quasi certamente di un tentativo di truffa. La cosa migliore da fare, quindi, è non rispondere e bloccare il numero.
In alcuni casi si ricevono telefonate volutamente brevi, alle quali non si fa neanche in tempo a rispondere. L’obiettivo dei malintenzionati è infatti quello di far richiamare quel numero e appropriarsi del credito, oppure attivare abbonamenti a pagamento indesiderati.