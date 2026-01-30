Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Questura di Lecce ha lanciato un nuovo allarme riguardo al fenomeno dello spoofing, una tecnica di truffa telefonica che sta colpendo numerosi cittadini. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, sono state segnalate numerose chiamate fraudolente che simulano numeri riconducibili a enti ufficiali, tra cui il centralino della stessa Questura di Lecce.

Il fenomeno dello spoofing: come agiscono i truffatori

Lo spoofing rappresenta una delle più insidiose tecniche di frode telefonica degli ultimi tempi. Attraverso sofisticati sistemi i malintenzionati riescono a mascherare il proprio numero, facendo apparire sul display del destinatario un recapito apparentemente affidabile o addirittura riconducibile a enti pubblici.

In questo modo i cittadini vengono indotti a rispondere e, spesso, a fidarsi delle richieste avanzate durante la conversazione.

Le segnalazioni e l’intervento delle autorità

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nonostante i recenti provvedimenti adottati da AGCOM per limitare il fenomeno la Questura di Lecce ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini che hanno subito tentativi di truffa tramite chiamate provenienti da numeri apparentemente riconducibili al centralino della Questura stessa.

Queste chiamate, spesso, mirano a ottenere pagamenti, trasferimenti di denaro o altre operazioni finanziarie illecite.

Le raccomandazioni della Questura

Le autorità raccomandano ai cittadini di diffidare da qualsiasi telefonata in cui vengano richiesti pagamenti o trasferimenti di denaro.

È stato ribadito che le Forze dell’Ordine non contattano mai telefonicamente i cittadini per richiedere somme di denaro. In caso di dubbi sull’identità dell’interlocutore è consigliato interrompere immediatamente la chiamata e contattare autonomamente la Questura di Lecce tramite i recapiti ufficiali, sia per verificare la veridicità della richiesta sia per segnalare eventuali episodi sospetti.

Cosa fare se si è vittima di una truffa

Nel caso in cui si sia stati vittima di una truffa la Questura invita a rivolgersi tempestivamente presso gli uffici della Questura o della Polizia Postale per formalizzare la denuncia.

Solo attraverso la collaborazione attiva dei cittadini è possibile contrastare efficacemente questo tipo di reati e prevenire ulteriori episodi.

L’importanza della collaborazione dei cittadini

Segnalare tempestivamente ogni episodio sospetto permette alle forze dell’ordine di intervenire con maggiore efficacia e di mettere in atto strategie preventive più mirate.

La sicurezza della comunità passa anche attraverso l’attenzione e la responsabilità di ciascuno.

