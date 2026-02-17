Trump a Milano per le Olimpiadi se Usa andranno in finale nell'hockey, poi tappa a Verona: allerta sicurezza

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Donald Trump potrebbe essere presente domenica alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il presidente degli Stati Uniti, infatti, vorrebbe guardare dal vivo la finale di hockey, nel caso in cui, come da pronostico, la squadra statunitense arrivasse in finale per giocarsi la medaglia d’oro sul ghiaccio della nuovissima Milano Santagiulia Ice Hockey Arena. Quella di Trump sarebbe una visita-lampo nel capoluogo lombardo prima di andare a Verona, dove si terrà, all’Arena, la cerimonia di chiusura dei Giochi.

Trump a Milano per le Olimpiadi

Dopo JD Vance e Marco Rubio, a Milano potrebbe arrivare anche Donald Trump. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, il presidente degli Stati Uniti potrebbe essere presente alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

L’occasione sarebbe quella della finale di hockey maschile, in programma domenica nel nuovissimo impianto Milano Santagiulia Ice Hockey Arena.

Nel caso in cui la favoritissima squadra Usa dovesse arrivare in finale e giocarsi la medaglia d’oro, ecco che Trump sarebbe pronto a salire sull’Air Force One in direzione Milano per tifare il team Usa direttamente dal vivo.

Visita-lampo e tappa a Verona

In questo caso il passaggio di Trump a Milano sarebbe comunque molto veloce. Giusto il tempo della partita ma niente visite o eventi in giro per la città.

Il presidente degli Stati Uniti poi si sposterebbe direttamente a Verona, sede della cerimonia di chiusura dei Giochi che si svolgerà all’Arena proprio domenica 22 febbraio.

Del resto all’Arena di Verona, dove si celebrerà il passaggio di consegne con la Francia, sede delle prossime Olimpiadi invernali, saranno presenti autorità e politici da tutto il mondo, come accaduto per la cerimonia inaugurale a San Siro.

Trump in Italia, allerta sicurezza

Ovviamente la presenza di Donald Trump in Italia ha già messo in moto la macchina della sicurezza. Prefettura e questura si starebbero già muovendo per predisporre ogni misura di sicurezza.

Quando a Milano era arrivato JD Vance c’erano circa 300 uomini al suo seguito, con il vicepresidente Usa scortato da circa 45 auto.

Non solo: sui tetti attorno all’Hotel Gallia, che aveva ospitato il vicepresidente degli Stati Uniti d’America, erano stati piazzati dei cecchini.

La reazione di Salvini

Matteo Salvini, citato da ANSA, al termine della visita al Villaggio olimpico ha dichiarato che “non so se verrà Trump, deciderà lui. Se verrà, sarà ovviamente il benvenuto”.

Che rapporto ha Trump con l’hockey americano

Donald Trump utilizza l’hockey americano (NHL) come strumento politico per celebrare il nazionalismo americano.

Di recente Trump ha ospitato alla Casa Bianca i Florida Panthers, campioni della Stanley Cup 2025, elogiandoli come una delle più grandi squadre della storia.

Trump ha già mostrato il suo supporto alla nazionale americana di hockey, chiamandola prima della finale del torneo “4 Nations Face-Off” a Boston nel febbraio 2025 per augurare buona fortuna.

La retorica politica di Trump ha inoltre alimentato la rivalità hockeistica tra Usa e Canada (tra le due squadre più ricche e forti al mondo). Nel 2025 ha citato il successo dell’hockey USA come simbolo di forza, non nascondendo il riferimento alle tensioni economiche e geopolitiche proprio con il Canada.