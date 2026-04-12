Trump all'incontro di Mma mentre fallivano i colloqui con l'Iran, le immagini che smentiscono Vance

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Nelle ore in cui i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran fallivano, il presidente Donald Trump si trovava, con collaboratori, amici e familiari, a vedere un incontro di Mma a Miami. Trump, durante l’ora e mezza del match, non si è mai distratto dalla lotta, un dettaglio che smentisce le dichiarazioni del vicepresidente J.D. Vance, capo della delegazione statunitense, che ha sostenuto di essere rimasto sempre in contatto con Trump durante le trattative.

Trump all’incontro di Mma durante i colloqui con l’Iran

Il New York Times ha riportato che nella serata di sabato 11 aprile, mentre in Pakistan si stavano tenendo i colloqui di pace poi falliti tra Stati Uniti e Iran, il presidente degli Usa Donald Trump era a Miami ad assistere a un incontro di Mma.

Le Mma (acronimo che sta per Mixed martial arts) sono una disciplina di lotta molto seguita negli Stati Uniti, di cui Trump è particolarmente appassionato.

Trump stava assistendo al match con due dei suoi figli, con il podcaster di destra Joe Rogan e con il segretario di Stato Marco Rubio.

La versione di J.D. Vance smentita

Il quotidiano statunitense ha sottolineato come Trump, nell’ora e mezza di durata dell’incontro, non si sia mai distratto dai lottatori, rimanendo seduto a guardare i match.

Questo stride con la versione fornita dal vicepresidente J.D. Vance dei colloqui di pace con l’Iran. Vance, che era a capo della delegazione statunitense, aveva dichiarato di essere rimasto “in costante contatto” con Trump.

L’unico che sembra essere distratto durante l’incontro, tra coloro che accompagnavano il presidente, era il segretario di Stato Rubio, che quindi, ipotizza il New York Times, potrebbe aver seguito di persona l’andamento dei colloqui.

Il fallimento dei colloqui in Pakistan

Durante la serata di sabato 11 aprile i colloqui di pace tra Usa e Iran in Pakistan sono falliti, con la delegazione statunitense che ha lasciato Islamabad.

Trump ha scritto sul suo social network Truth Social che le richieste di Teheran erano irricevibili, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo di un arsenale nucleare.

Di conseguenza, Trump ha ordinato alla marina militare statunitense di bloccare interamente lo stretto di Hormuz, anche alle navi che l’Iran avrebbe lasciato passare.