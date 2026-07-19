Trump alla finale dei Mondiali Spagna - Argentina, l'attacco dell'Us Soccer e il saluto con Pedro Sanchez

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Per la finale dei Mondiali Spagna – Argentina, Donald Trump è arrivato al MetLife Stadium con l’elicottero Marine One. Dopo l’atterraggio si è seduto in tribuna, fra la moglie Melania e il numero uno della Fifa Gianni Infantino. Il presidente Usa è stato inquadrato dietro la vetrata di sicurezza, per qualche secondo, durante l’inno nazionale cantato da Jennifer Hudson. Ha anche salutato Pedro Sanchez, con il quale ha avuto attriti di recente. Non ci sono stati fischi nei suoi confronti, come era invece accaduto nella sua ultima apparizione sportiva, per la finale Nba. Poche ore prima dell’inizio della partita, il tycoon è invece stato attaccato da Nathan Goldberg Crenier, il vicepresidente del Us Soccer, la federazione di calcio americana.

Mondiali, finale Spagna – Argentina: Trump arriva con l’elicottero Marine One

Trump è giunto allo stadio con l’elicottero Marine One, aeromobile del Corpo dei Marines degli Stati Uniti che trasporta il presidente in carica.

Per questo compito il reparto HMX-1 ‘Nighthawks’ dispone di una flotta di 19 elicotteri del reparto di volo HMX-1 “Nighthawks”. Il reparto dispone di VH-3D e di versioni speciali dell’UH-60 Black Hawk, chiamate VH-60 White Hawk. Tutti gli aeromobili sono prodotti dalla Sikorsky.

ANSA

Pedro Sanchez saluta Trump, Javier Milei in Argentina per “scaramanzia”

Trump, poco prima del fischio di inizio, si è accomodato in tribuna, tra la moglie e Infantino. Ad assistere alla finale al MetLife Stadium ci sono anche i reali di Spagna e il premier spagnolo Pedro Sanchez. C’è stata una stretta di mano tra il leader iberico e Trump, nonostante i recenti attriti tra i due.

Il presidente argentino, Javier Milei, ha preferito invece seguire l’evento sportivo da Buenos Aires “per scaramanzia”.

L’attacco a Trump della Us Soccer

Poche ore prima dell’inizio della finale dei Mondiali, il vicepresidente dell’Us Soccer, in un editoriale sul Guardian dal titolo ‘Il patto faustiano di Infantino con Trump ha macchiato il palcoscenico più importante del calcio’, ha attaccato sia il presidente Usa sia il numero uno della Fifa.

Nathan Goldberg Crenier ha affermato che il presidente lascia una “macchia morale” sul torneo e che il numero 1 della Fifa ha “benedetto le guerre di Trump in nome del calcio”.

“Infantino ha cercato di esercitare influenza sul leader americano – ha aggiunto Crenier – Al contrario, ha finito per coinvolgere il calcio nella politica e per minare la credibilità di questo sport”.

“Anche se i Mondiali passeranno alla storia come un grande successo commerciale, nessuna cifra potrà mai cancellare la macchia morale di aver avallato le guerre di Trump nel nome del calcio. I leader del calcio hanno il compito di proteggere lo sport e salvare la Fifa opponendosi alla visione egoistica e utilitaristica del calcio di Infantino”, ha concluso Crenier.