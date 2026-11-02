Trump alla prova delle elezioni Midterm del 3 novembre, può diventare una "anatra zoppa" in caso di sconfitta

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A poche ore dalle elezioni Midterm del 3 novembre negli Usa, gli analisti politici ipotizzano diversi scenari all’orizzonte per Donald Trump. Nel caso in cui il presidente degli Stati Uniti d’America dovesse essere sconfitto nelle consultazioni di metà mandato, diventerebbe un'”anatra zoppa”.

Cosa sono le elezioni Midterm negli Usa e a cosa servono

Le elezioni Midterm servono all’elezione completa della Camera dei Rappresentanti, composta da 435 deputati, e per il rinnovo di 35 senatori (su un totale di 100 senatori).

Negli Usa, i deputati rimangono in carica per due anni, mentre i senatori per sei. Il mandato del presidente degli Stati Uniti d’America, invece, dura quattro anni. Le consultazioni di metà mandato hanno lo scopo di mantenere una Camera in connessione diretta e costantemente aggiornata con il popolo, in risposta ai cambiamenti politici e sociali. Il Senato, invece, assicura maggiore stabilità. Di fatto, le elezioni midterm esprimono un giudizio sui primi due anni di mandato presidenziale.

Perché Trump rischia di diventare un'”anatra zoppa” e cosa significa

Il presidente degli Stati Uniti d’America che esce sconfitto dalle elezioni Midterm viene, in genere, definito un'”anatra zoppa“.

Questa espressione, che risale alla metà del XIX secolo in America e che si pensa abbia origine dalla pratica britannica di descrivere navi o uomini d’affari in difficoltà, sta a indicare un politico che resta in carica verso la fine del mandato ma che vede diminuire il suo potere politico.

Cosa dicono i sondaggi politici sulle elezioni Midterm del 3 novembre

Alla Camera, su un totale di 435 deputati, il partito repubblicano conta 218 seggi contro i 214 dei democratici. Due sono vacanti, mentre il terzo è occupato da un politico “indipendente”. Al Senato la soglia minima per la maggioranza è 51 seggi su 100. In caso di parità, 50 a 50, interviene con il suo voto decisivo il vicepresidente, che, attualmente, è il repubblicano JD Vance.

Al momento, i repubblicani hanno 53 seggi, i democratici 47, inclusi due indipendenti che votano con loro. Alle elezioni Midterm, come detto, si vota per rinnovare 35 senatori: per ribaltare gli equilibri in Senato, i democratici dovranno strappare almeno quattro seggi ai repubblicani.

I sondaggi politici non sembrano sorridere a Donald Trump: stando alla media calcolata da RealClearPolitics, i democratici sarebbero in vantaggio di 8,3 punti percentuali. Anche Fox News, seppur conservatrice, dà avanti i democratici: 215 seggi contro 201.

Cosa potrebbe fare Donald Trump da “anatra zoppa”

All’orizzonte, a meno di sorprese, si profila per Donald Trump una sconfitta molto probabile alla Camera e una sconfitta possibile al Senato. I democratici, anche in caso di maggioranza risicata alla Camera, potrebbero bloccare le spese o i tagli delle tasse proposti dal presidente Usa. Non sembrano, però, avere i numeri sufficienti per portare a termine con successo un’eventuale procedura di impeachment.

Secondo l’analisi di Milena Gabanelli sulle pagine del Corriere della Sera, Trump, da “anatra zoppa”, per aggirare il Congresso potrebbe ricorrere in maniera ancora più massiccia ai decreti presidenziali.

Questi ordini esecutivi rimangono in vigore finché non vengono sostituiti da una legge, annullati dai tribunali federali o revocati dal presidente successivo. Se i democratici dovessero arrivare a controllare Camera e Senato potrebbero varare leggi per cancellare gli ordini esecutivi di Trump, ma quest’ultimo potrebbe a sua volta bloccarle con il suo veto. Il rischio, quindi, è quello di uno scontro politico permanente tra Casa Bianca e Congresso.