Trump alza di nuovo i dazi dal 10% al 15% "con effetto immediato" in risposta la sentenza della Corte suprema

Non si placa la sete di vendetta di Donald Trump dopo la bocciatura sui dazi da parte della Corte suprema. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un nuovo rialzo al 15% delle tariffe globali applicate dagli Usa, a poca distanza dall’annuncio del provvedimento dell’aumento al 10% delle imposte alla dogana, in reazione alla decisione del massimo tribunale americano.

Il nuovo rialzo annunciato da Trump

La decisione di aumentare la posta in gioco sui dazi è stata comunicata da Trump con un altro post sul suo social Truth, a distanza di appena qualche ora dalla comunicazione di ulteriori tariffe generalizzate al 10%, come rappresaglia per lo stop imposto dalla Corte suprema.

“Io, in qualità di presidente, aumenterò, con effetto immediato, i dazi mondiali del 10% sui Paesi, molti dei quali hanno ‘derubato’ gli Stati Uniti per decenni, senza alcuna ritorsione (finché non sono arrivato io!), al livello pienamente consentito e legalmente testato del 15%” ha scritto il presidente Usa, motivando la scelta a seguito di una “approfondita, dettagliata e completa” analisi “della ridicola, mal scritta e straordinariamente antiamericana” sentenza dei giudici.

Il rialzo al 15% dei dazi

L’aumento del livello delle tariffe fino al 15% era già previsto dal Sezione 212 del Trade Act del 1974 a cui Trump ha fatto riferimento per giustificare la firma su altri dazi al 10% a livello globale.

La legge invocata dal tycoon permette di aggirare i limiti dell’International Emergency Economic Powers Act (Ieepa), su cui è intervenuta la Corte suprema, dando al Capo della Casa Bianca il potere di far fronte a problmei nei pagamenti internazionali attraverso sovrattasse e altre restrizioni speciali sulle importazioni.

Una prerogativa che non può però superare l’asticella già alzata al 15% da Trump e soprattutto ha una durata massima di 150 giorni, terminati i quali, per prolungare la validità dei dazi, servirebbe l’approvazione del Congresso.

Da capire inoltre se il nuovo rialzo generalizzato dei dazi scatterà dal 24 febbraio, come per l’annuncio diffuso soltanto poche ore prima, o avrà davvero un “effetto immediato”, come scritto successivamente dal presidente Usa.

Le prossime mosse

In ogni caso il Capo della Casa Bianca ha assicurato che farà ricorso ancora al Trade Act, in particolare alla Sezione 301, per scovare tramite l’Ufficio del Rappresentante commerciale le pratiche scorrette commesse da altri Paesi a discapito degli Stati Uniti, che possano permettergli di tornare ad applicare i dazi bocciati.

"Nel corso dei prossimi pochi mesi – ha scritto ancora il tycoon su Truth – l'amministrazione Trump determinerà ed emetterà le nuove tariffe legalmente ammissibili, che proseguiranno il nostro straordinario processo di successo per rendere l'America di nuovo grande – più grande che mai!!!".