Trump annulla fucilazione di Nidal Hasan in streaming e non nasconde il dispiacere, "poteva essere deterrente"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Donald Trump ha annullato la trasmissione in diretta streaming della fucilazione di Nidal Hasan. L’uomo sarà sì sottoposto alla condanna a morte ma ad assistere all’esecuzione, qualora lo vogliano, potranno essere solo i suoi parenti più stretti. Il presidente degli Stati Uniti ha comunicato la sua decisione, non senza dispiacere: “Farlo vedere avrebbe potuto essere un deterrente”, ha detto.

Donald Trump cambia idea

Donald Trump fa un passo indietro e cancella la diretta in streaming dell’esecuzione della condanna a morte di Nidal Hasan. La decisione arriva dopo giorni di grandi polemiche seguite all’annuncio della macabra trasmissione fatto dal segretario alla Difesa, Pete Hegseth.

Hasan è un ex maggiore dell’esercito statunitense, verrà giustiziato per aver ucciso tredici suoi commilitoni nel 2009 a Fort Hood e averne feriti oltre trenta.

Fucilazione confermata ma non trasmessa in diretta streaming

Nidal Malik Hasan verrà fucilato ma la sua morte non verrà trasmessa online. Lo ha deciso il presidente degli Stati Uniti che prima aveva avallato la trasmissione (sarebbe stata la prima esecuzione mostrata in diretta in rete), salvo poi fare dietrofront in un post pubblicato su Truth.

“Trasmettere in streaming l’esecuzione affinché tutti possano assistervi avrebbe potuto rappresentare un forte deterrente, mostrando al mondo come gli Stati Uniti trattano i terroristi e la feccia come Hasan. Tuttavia, molte persone perbene e benintenzionate preferirebbero non assistere alla sua morte, né attraverso una diretta streaming né tramite qualsiasi altro dispositivo visivo”, ha sottolineato il tycoon.

Trump ha confermato che Hasan sarà fucilato da un plotone di esecuzione. La sua sarà la prima condanna a morte eseguita dall’esercito degli Stati Uniti dal 1961, e la prima per fucilazione dal 1945, quando il soldato Eddie Slovik fu eliminato per diserzione nella Seconda guerra mondiale.

Le critiche

Il dietrofront del Potus arriva in seguito a un’ondata di polemiche e al dibattito etico che si era venuto a creare a livello internazionale riguardo alla spettacolarizzazione della pena capitale nell’era digitale.

Ad annunciare l’intenzione di trasmettere l’esecuzione del 3 dicembre a Fort Hook, Texas, idea approvata da Trump, era stato, all’inizio di ottobre, il segretario alla difesa Hegseth. Essa serviva per far capire alle persone che “questo tipo di azioni comportano gravi conseguenze”. Immediate erano state le polemiche sollevate, tra gli altri, dalle Nazioni Unite e anche dagli stessi repubblicani, tra cui il vicepresidente JD Vance.

La stessa chiesa americana era insorta. Monsignor Paul Stagg Coakley, presidente dei vescovi degli Stati Uniti, aveva parlato di “cultura della morte”, l’arcivescovo Timothy Broglio, ordinario militare degli Stati Uniti si era rivolto ai militari cattolici affinché rifiutassero di partecipare all’esecuzione di Hasan. Con un post su X, poi, lo stesso Papa Leone XVI aveva scritto che il ricorso alla pena capitale “è inammissibile perché attenta all’inviolabilità e dignità della persona”.

Chi è Nidal Hasan e perché è stato condannato alla fucilazione

La persona che verrà giustiziata, come detto, si chiama Nidal Hasan, ha 56 anni ed è stato condannato per la strage di Fort Hood del 2009, dove furono uccise 13 persone e oltre 30 altre furono ferite gravemente. Hasan entrò nell’infermeria della base texana dove lavorava e sparò i suoi stessi commilitoni. Tra le vittime ci fu anche Francheska Velez che era incinta di pochi mesi.

Nato nel 1970 in Virginia da famiglia palestinese, Nidal Hasan era un maggiore medico e operava come psichiatra. Come ricostruito dal Corriere della Sera, prima della strage, aveva avuto contatti con elementi radicali come l’imam Anwar al Awlaki e nelle settimane precedenti all’attentato gli era stato comunicato che sarebbe dovuto partire per l’Afghanistan, cosa che lo aveva turbato in quanto temeva di “dover sparare ai musulmani”.

Trump lo ha definito un “traditore” e “una persona molto cattiva e diabolica”. Dopo gli eventi di Fort Hood, era rimasto semi paralizzato. Durante il processo disse di aver compiuto l’attentato per impedire ai soldati statunitensi di partire per l’Afghanistan e l’Iraq e di star proteggendo musulmani e talebani dall’esercito statunitense. Aveva chiesto anche di essere ritenuto un seguace del Califfato e “un soldato di Allah”. Fu giudicato sano di mente e condannato a morte nel 2013.