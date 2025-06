Trump annuncia che ci sono acquirenti per TikTok, svolta nel braccio di ferro tra Washington e Pechino

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Donald Trump ha annunciato che c’è un acquirente per TikTok. Anzi, più acquirenti. Il presidente americano ha aggiunto che c’è una trattativa in corso con un gruppo di “persone molto ricche”. Per il momento il numero uno della Casa Bianca preferisce però tenere segreti i nomi di coloro che starebbero partecipando all’acquisto della popolare piattaforma social. Ha spiegato che li renderà noti tra circa due settimane.

L’annuncio di Trump: “C’è un acquirente per TikTok”

Trump ha dato la notizia relativa all’acquisto di TikTok nel corso di un’intervista rilasciata al programma “Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo” sul canale Fox News.

Ci sarebbe quindi un gruppo di persone facoltose interessato all’affare. Pochi giorni fa il tycoon ha concesso un ulteriore rinvio alla vendita di TikTok.

La piattaforma è molto popolare negli Usa e da tempo ha innescato un braccio di ferro tra Washington e Pechino.

Scadenza di vendita, terza proroga concessa dal presidente

Con un decreto firmato lo scorso 19 giugno, Trump ha deciso di posticipare al 17 settembre la scadenza imposta alla casa madre cinese ByteDance per cedere il controllo della filiale statunitense del social network.

Prima di tale proroga ce ne sono state altre due. Trump, il 19 giugno, ha dichiarato che la scelta relativa alla concessione della terza proroga è giunta per l’attesa del via libera del governo cinese all’operazione di vendita.

In base a una legge approvata dal Congresso nel 2024, TikTok rischia il bando dagli Stati Uniti a meno che ByteDance non venda la propria partecipazione.

TikTok ringrazia Trump

In una nota ufficiale, TikTok ha applaudito il presidente Trump e ha espresso gratitudine nei suoi confronti, ringraziandolo per aver garantito l’accesso continuo alla piattaforma per oltre 170 milioni di utenti americani e 7,5 milioni di aziende che la usano tutti i giorni.

L’azienda ha anche dichiarato che non smetterà di collaborare con il team del vicepresidente JD Vance per trovare una soluzione condivisa. La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, nei giorni scorsi, aveva spiegato che il presidente “non vuole che TikTok scompaia” dagli Usa.