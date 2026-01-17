Trump annuncia dazi del 10% contro l'Europa, in vigore fino all'acquisto della Groenlandia: proteste in strada

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

In un post su Truth, Donald Trump ha annunciato dazi del 10% su alcuni Paesi europei. Colpite Danimarca, Finlandia, Francia e altri. Per ora l’Italia è salva. Ha spiegato che i dazi resteranno in vigore fino all’acquisizione dell’isola e che aumenteranno nel tempo. Nel frattempo migliaia di persone sono scese in strada a Copenaghen per manifestare contro le minacce degli Usa. Anche in patria la partita è difficile: il 75% degli americani non è d’accordo con la presa della Groenlandia.

Dazi ai Paesi europei

Dopo le minacce, la conferma: Donald Trump ha annunciato dazi su diversi Paesi europei. Al momento l’Italia non è tra gli sfortunati finiti nel mirino del presidente americano, ma potrebbe essere solo una questione di tempo. Inoltre, le conseguenze dei dazi ad altri Paesi potrebbero comunque avere effetti anche sul nostro.

Trump punta il dito contro Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Finlandia. Per questi, dal 1° febbraio, sono previsti dazi al 10%, che resteranno in vigore fino al momento dell’acquisto dell’isola, per usare le parole del presidente.

Questi dazi, inoltre, sono destinati a crescere nel tempo. È stato già annunciato un rincaro al 25% dal 1° giugno.

Isola “necessaria” ma non per gli americani

Per Donald Trump acquisire la Groenlandia è “necessario”, ma non sembra essere lo stesso per gli americani. La Cnn ha realizzato un sondaggio in cui si chiedeva alle persone cosa ne pensano delle mire del presidente sull’isola e il 75% ha confermato di non essere interessato.

Non è solo una questione di disinteresse: agli americani non piace l’idea di un’azione violenta o economica nei confronti della Groenlandia. Tra le risposte, infatti, spicca un netto “non volerlo vedere accadere”.

Dai rappresentanti eletti la visione non è molto diversa. Un deputato repubblicano ha affermato che proporrebbe l’impeachment se Trump agisse per impadronirsi dell’isola.

Manifestazioni in Danimarca

L’annuncio dei dazi arriva mentre in Danimarca si scende in piazza contro le minacce espansionistiche degli Stati Uniti. Sono migliaia le persone che stanno protestando a Copenaghen, Aarhus, Aalborg e Odense per esprimere solidarietà alla popolazione groenlandese.

Anche nella capitale della Groenlandia, Nuuk, le strade si sono riempite. Su una popolazione di 56mila abitanti, circa 5mila persone si sono riunite per protestare contro gli Usa. Su alcuni striscioni si legge: “Yankee, tornate a casa”.