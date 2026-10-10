Trump annuncia l'accordo con Putin ma Zelensky attacca, "Decisione disonesta": cosa cambia tra guerra e diesel

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Donald Trump ha annunciato un accordo con Vladimir Putin sulla fornitura di nuovo diesel russo al mercato americano e mondiale, facendo intendere che così i prezzi caleranno non solo negli Stati Uniti. Veemente la reazione di Volodymyr Zelesnky per cui la decisione è “disonesta, indegna, un regalo di compleanno per Putin”.

Accordo tra Donald Trump e Vladimir Putin

Dopo una lunga telefonata tra i leader di Usa e Russia, si è arrivati a un accordo sulle forniture di diesel da Mosca a Washington. La Casa Bianca ha quindi sospeso le sanzioni contro la Russia sulle esportazioni di gasolio, in modo da consentirle di immetterne sul mercato mondiale e americano e fare così abbassare i prezzi.

Secondo Axios, che cita diverse fonti, Trump avrebbe deciso di concludere l’accordo con Putin sul diesel dopo che Zelesnky ha ignorato le sue richieste e ha continuato ad attaccare le raffinerie di petrolio russe, attacchi ritenuti da Washington una delle cause dell’aumento dei prezzi dell’energia. Irato il leader ucraino che ha bollato come “indegna” la decisione del presidente americano.

ANSA

Cosa cambia con il patto Usa – Russia

Su Truth, Donald Trump ha scritto: “Ho concluso un colloquio di grande successo con il presidente russo Vladimir Putin, nel corso del quale è stato concordato che la Russia fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, altre 500.000 tonnellate nel mese di novembre e 1.000.000 tonnellate subito dopo. In tempi brevi, poi, la Russia consegnerà ulteriori 3.000.000 tonnellate di gasolio”.

Il Potus si è quindi rivolto alle raffinerie e ai rivenditori che “devono iniziare ad abbassare i prezzi” poiché “stiamo fornendo loro enormi quantità di petrolio”. Secondo il presidente, quindi, “i prezzi del diesel per gli americani e per tutto il mondo scenderanno rapidamente, a livello record, e in fretta”, ha scritto sul suo social.

È arrivata anche la conferma dal presidente russo Vladimir Putin che ha spiegato di aver assicurato la “disponibilità a fornire petrolio e prodotti petroliferi ai mercati americani e mondiali”. Nel comunicato del Cremlino, Putin si dice “fiducioso che ciò avrà un impatto positivo sull’intera economia globale”. Inoltre, racconta di come con Trump abbia parlato delle “prospettive di risoluzione della crisi ucraina, della situazione relativa all’Iran e di vari aspetti delle relazioni bilaterali”.

La reazione di Zelensky e dell’Ucraina

Veemente la reazione di Volodymyr Zelensky per cui la decisione presa da Donald Trump è “indegna“. Secondo il presidente ucraino, il leader Usa ha accettato petrolio russo per alleviare la situazione a Washington: “Non è certo onesto, non è certo degno dei nostri partner ed è, a mio avviso, una decisione debole come qualsiasi allentamento delle sanzioni contro la Russia, in assenza di un accordo chiaro e duraturo di de-escalation”, ha detto.

“La Russia ripagherà il diesel con ulteriore terrore e perfidia, è stato un accordo assolutamente terribile, un investimento nella prosecuzione della guerra, un regalo di buon compleanno a Putin che così avrà nuove entrate economiche da utilizzare per finanziare il conflitto”, ha aggiunto, facendo riferimento anche al fatto che il leader russo ha compiuto 74 anni lo scorso 7 ottobre.

L’accordo tra Usa e Russia, tra l’altro, giunge mentre, a Miami, erano in corso colloqui e negoziati proprio con gli emissari ucraini per far finire la guerra. “Credo che la nostra squadra sia stata semplicemente usata come paravento“, ha chiosato.

Cause, conseguenze e spiegazione dell’accordo

Secondo gli analisti, l’annuncio dell’accordo tra Usa e Russia è un segnale del timore di Donald Trump di perdere le elezioni di midterm. Il tycoon vorrebbe, infatti, far abbassare i prezzi del carburante per i cittadini statunitensi in tempo per il voto di inizio novembre quando si rinnovano la Camera e parte del Senato. Secondo i sondaggi i Repubblicani sono in svantaggio e proprio l’aumento del costo della vita e dell’energia, provocato dalla guerra in Medio Oriente cominciata dallo stesso Trump, è una delle questioni che li stanno penalizzando, creando malcontento popolare.

La mano tesa alla Russia però sembrerebbe non bastare. Anzitutto, non è scontato che Mosca riesca davvero a esportare le quantità promesse nell’accordo, visto che negli ultimi mesi gli attacchi ucraini contro le raffinerie russe hanno fiaccato il comparto russo.

Per di più, c’è grande scetticismo anche sul fatto che l’accordo tra le due potenze possa effettivamente fare abbassare di molto il prezzo del gasolio. Sentiti da Associated Press, diversi esperti energetici hanno sollevato dubbi in questo senso. Il carburante promesso, infatti, è molto relativo se rapportato al fabbisogno mondiale. I 4,8 milioni di tonnellate promesse da Putin corrispondono a circa 35,8 milioni di barili, di fatto poco più di una giornata di domanda mondiale, come scrive Eurotoday. In pratica, come argomenta il Post, la Russia ha promesso di esportare tra ottobre e novembre quello che fino alla fine del 2025 esportava in una settimana.