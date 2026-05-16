Trump annuncia l'uccisione di Abu Bilal al-Minuk, numero 2 dell'Isis e terrorista più attivo al mondo: chi era

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Abu Bilal al-Minuki, indicato dal tycoon come il numero due dell’Isis, sarebbe stato ucciso. A rivelarlo è lo stesso Donald Trump in un post pubblicato su Truth Social il 16 maggio. L’inquilino della Casa Bianca ha scritto che durante la notte le forze statunitensi e quelle nigeriane “hanno eseguito alla perfezione una missione meticolosamente pianificata” e hanno eliminato “il terrorista più attivo del mondo”. Dal 2023 Washington lo aveva inserito nella lista dei terroristi globali.

Ucciso il numero 2 dell’Isis

Come anticipato, sabato 16 maggio Donald Trump ha annunciato su Truth Social l’uccisione di Abu Bilal al-Minuki, considerato da Washington il numero due dello Stato Islamico.

Le parole del tycoon: “Questa notte, su mia indicazione, coraggiose forze statunitensi e le forze armate nigeriane hanno eseguito alla perfezione una missione meticolosamente pianificata e molto complessa”.

ANSA

Le forze statunitensi e nigeriane hanno eliminato “il terrorista più attivo del mondo”, il quale “pensava di potersi nascondere in Africa, ma non sapeva che avevamo fonti che ci tenevano informati su ciò che stava facendo”.

Come sottolinea la CNN, Donald Trump non ha specificato in quale località dell’Africa sia stata portata a termine l’operazione.

Chi era Abu Bilal al-Minuki

La storia di Abu Bilal al-Minuki è riportata nei documenti ufficiali dell’ufficio per gli Affari Esteri di Washington. Al-Minuki, classe 1982, dirigeva le operazioni nel Sahel e nel Lago Ciad, gestendo finanziamenti mondiali. Militante dell’Iswap e rivale di Abubakar Shekau, nel 2015 facilitò l’invio di combattenti in Libia consolidando il suo ruolo di vertice amministrativo e operativo del gruppo.

A inserirlo nella lista dei terroristi mondiali, nel 2023, era stata l’amministrazione di Joe Biden.

Le dichiarazioni del segretario della Difesa Usa

La Cnn riporta anche un commento di Pete Hegseth, segretario della Difesa, che ha rivelato che la caccia contro Abu Bilal al-Minuki era attiva da diversi mesi. Hegseth riferisce che il numero 2 dell’Isis “uccideva cristiani“.

Questa operazione avrebbe dimostrato “l’eccezionale letalità, la pazienza e l’abilità delle forze statunitensi, amplificate dalla collaborazione con partner volenterosi e capaci, nell’affrontare minacce comuni“. Il presidente della Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, ha inviato i suoi omaggi a Donald Trump con una nota pubblicata sui social:

La Nigeria apprezza questa collaborazione con gli Stati Uniti per il raggiungimento dei nostri obiettivi di sicurezza comuni. Esprimo la mia sincera gratitudine al Presidente Trump per la sua leadership e il suo incrollabile sostegno in questo impegno.