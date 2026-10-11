Trump annuncia tregua energetica tra Russia e Ucraina, Zelensky: "È una novità per me, diteci quando inizia"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Donald Trump ha annunciato una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma sembra che Volodymyr Zelensky non ne sapesse nulla. Trump avrebbe scritto sul proprio social Truth: “Con effetto immediato”. Anche se non informato, il presidente ucraino avrebbe dichiarato che se i russi accetteranno il cessate il fuoco, anche l’Ucraina accetterà. Di recente Trump avrebbe inoltre richiesto un cambio alla guida dell’Ucraina.

Trump annuncia tregua

Donald Trump attraverso il proprio social Truth ha annunciato che, con effetto immediato, sarebbe entrata in vigore la tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina.

Avrebbe inoltre scritto: “Entrambe le parti hanno concordato. Non violatela“. Una frase che stona con la risposta di Volodymyr Zelensky che in un’intervista telefonica, dopo l’annuncio della Casa Bianca, avrebbe dichiarato: “È una novità per me”.

Avrebbe inoltre aggiunto che, anche se inaspettata, se i russi accetteranno un cessate il fuoco nel settore energetico, anche l’Ucraina accetterà.

Si interroga inoltre su un’altra cosa: “Se il presidente Trump ha raggiunto un accordo con Putin, per favore fateci sapere quando inizierà il cessate il fuoco. Siamo pronti e lo rispetteremo”.

L’accordo tra Washington e Mosca

La notizia arriva a distanza di pochi giorni dall’accordo tra Stati Uniti e Russia sul diesel russo. Trump avrebbe dichiarato che la causa dell’aumento dei prezzi dei carburanti sarebbe colpa dell’Ucraina, quindi della guerra tra i due Paesi. Zelensky però gli aveva risposto che stanno salendo a causa della guerra in Medio Oriente e del blocco dello Stretto di Hormuz: “Una cosa evidente a tutti”.

Invece no, per Trump è Zelensky che sta creando problemi al mondo e sta colpendo gli agricoltori attaccando le raffinerie russe. Zelensky però si è offerto di interrompere gli attacchi alle raffinerie russe solo se Mosca avesse smesso di colpire le infrastrutture energetiche ucraine.

Aveva quindi aggiunto che un passo verso la de-escalation doveva essere reciproco e accompagnato da garanzie reali.

Il cambio alla guida dell’Ucraina

In un’altra intervista il presidente ucraino ha risposto a un’altra delle affermazioni di Donald Trump, ovvero quella sul cambio della guida dell’Ucraina. Zelensky ha ribadito il diritto dei propri cittadini a scegliere il proprio leader.

“Con tutto il rispetto per il presidente Trump, spetta alla nostra società, al nostro popolo, scegliere un leader o l’altro”, ha dichiarato in un’intervista alla ABC.

Apre alla possibilità di tornare alle urne, ma solo se Putin concederà una tregua di 60 giorni nella quale riusciranno ad organizzare le elezioni. Così da una parte si punta alla tregua energetica, dall’altra a una tregua totale anche con la fine dei combattimenti.