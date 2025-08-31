Trump apre ai jet Usa in Ucraina dopo la guerra ma ammette: "Improbabile che Putin e Zelensky si incontrino"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare dell’impegno americano per porre fine alla guerra in Ucraina. Trump ha ammesso che un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky è improbabile. Ha poi aperto all’utilizzo di aerei da guerra americani in Ucraina per garantire la sicurezza del Paese dopo la fine delle ostilità.

Trump apre ai jet americani in Ucraina

In un’intervista al Daily Caller, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere disponibile a fornire supporto aereo all’Ucraina in caso di raggiungimento di una tregua.

Gli Usa si incaricherebbero di parte della copertura aerea che dovrà garantire la sicurezza dei nuovi confini ucraini dopo il raggiungimento di un accordo con la Russia, che però al momento sembra molto lontano.

Trump ha poi ribadito che gli Usa non hanno intenzione di mandare soldati sul campo. Nei giorni scorsi il presidente degli Stati Uniti aveva proposto l’istituzione di una forza di intermissione composta da soldati cinesi.

Niente incontro Putin-Zelensky

Durante l’intervista, Trump è tornato anche sui progressi diplomatici per porre fine alla guerra, che dopo l’incontro avuto di persona con Putin in Alaska, sembrano essersi del tutto arenati.

Il presidente degli Stati Uniti ha ammesso che il passo successivo del suo piano per arrivare a una tregua, l’incontro tra il presidente russo Putin e quello ucraino Zelensky, non sembra essere probabile.

Trump ha però ribadito che potrebbe essere possibile ancora un trilaterale, vale a dire un incontro tra Putin e Zelensky alla presenza di Trump. Non ha però parlato di un arco temporale in cui questo incontro potrebbe svolgersi.

Le dichiarazioni di Trump

Nella sua intervista, Trump ha spiegato il suo punto di vista sul possibile intervento degli Usa all’interno del sistema che dovrebbe garantire la sicurezza dell’Ucraina dopo una tregua:

Mi piacerebbe vedere una soluzione. Non sono i nostri soldati, ma ogni settimana ne vengono uccisi da cinque a settemila, per lo più giovani. Se potessi fermare tutto questo e far volare un aereo ogni tanto, sarebbero soprattutto gli europei, ma noi, noi li aiuteremmo.