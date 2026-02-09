Trump attacca il campione Usa di sci Hunter Hess dopo le critice all'ICE, "difficile tifare per un perdente"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Donald Trump ha attaccato lo sciatore Usa Hunter Hess dopo le sue parole critiche sull’ICE e sul clima politico negli Stati Uniti. Sul social Truth, il presidente lo ha definito “un vero perdente” e ha scritto che è “molto difficile tifare” per lui. Il Cio ha evitato commenti, mentre il comitato olimpico americano ha parlato di tutela dell’atleta.

Trump contro Hunter Hess: “Un vero perdente, è difficile tifare per lui”

Donald Trump ha attaccato pubblicamente lo sciatore statunitense Hunter Hess, impegnato alle Olimpiadi, con un post pubblicato su Truth.

Il presidente ha definito l’atleta “un vero perdente” e ha contestato il senso delle sue dichiarazioni sul rappresentare gli Stati Uniti in questo momento.

Instagram @hunterhess10

Nel messaggio, Trump ha scritto: “Lo sciatore olimpico statunitense Hunter Hess, un vero perdente, dice che non rappresenta il suo Paese alle attuali Olimpiadi invernali. Se è così, non avrebbe dovuto fare le selezioni per la squadra… È molto difficile tifare per qualcuno così”.

Le critiche di Hess all’ICE

Le parole di Trump sono arrivate dopo le dichiarazioni rilasciate da Hess in conferenza stampa, quando ha spiegato di vivere con “emozioni contrastanti” l’idea di gareggiare con la bandiera degli Stati Uniti.

“Credo che rappresentare gli Stati Uniti in questo momento susciti emozioni contrastanti. È un po’ difficile – ha detto l’atleta – Ovviamente ci sono molte cose che non mi piacciono molto. E credo che non piacciano a molte persone”.

Nel suo intervento, Hess ha poi aggiunto: “Solo perché indosso la bandiera non significa che rappresento tutto ciò che sta accadendo negli Stati Uniti”.

La reazione del CIO

Sulla vicenda è intervenuto anche il Comitato olimpico internazionale. Il portavoce Mark Adams ha tagliato corto: “Non commento le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, il Cio ha rilasciato una dichiarazione e non ho nulla da aggiungere”. Alla domanda su possibili cambiamenti legati alla sicurezza, Adams ha risposto: “Noi non parliamo di sicurezza”.

Dalla parte organizzativa, Andrea Francisi (Chief Games Operations Officer di Milano Cortina 2026) ha escluso modifiche operative: “Nei villaggi il clima è sereno e senza necessità di rivedere piani per atleti”.

Negli Stati Uniti, un portavoce dell’USOPC ha spiegato che la priorità è proteggere l’atleta: “Il nostro focus è sulla protezione di Hunter e sul garantire che abbia supporto e risorse per competere sul più grande palcoscenico”.

Sul fronte politico, il senatore Bernie Sanders ha replicato alle parole di Trump definendo Hess “un orgoglioso americano” e scrivendo: “Signor Presidente, questa non è una monarchia. Siamo negli Stati Uniti e nessuno è obbligato a inchinarsi a lei”.