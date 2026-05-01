Trump attacca l'Italia e minaccia di ritirare le truppe americane, Crosetto stupito: "Non capisco le ragioni"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Donald Trump ha rilasciato nuove dichiarazioni contro l’Italia, minacciando di ritirare le truppe americane dallo Stivale in quanto ha sostenuto che il nostro Paese non sia stato d’aiuto nella guerra in Iran. Pronta la risposta del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha replicato dicendo di non capire le ragioni di un simile attacco.

Trump contro l’Italia: “Nessun aiuto in Iran, valuto il ritiro delle truppe americane”

Trump, rispondendo alle domande di una giornalista durante una conferenza nello Studio Ovale, ha riferito che ritiene “probabile” il ritiro delle truppe americane dall’Italia “perché non è stata per nulla d’aiuto” nella guerra in Medio Oriente. Lo stesso trattamento lo ha riservato alla Germania e alla Spagna.

“Perché non dovrei? L’Italia non ci è stata di alcun aiuto e la Spagna è stata orribile, assolutamente orribile”, ha aggiunto.

ANSA

E ancora: “È la Nato. Non è nemmeno il fatto che sia una cosa sola. Se lo dicessero gentilmente, o se dicessero: “Va bene, ti aiuteremo”. Ma l’aiuto è un po’ lento. E noi li aiutiamo con l’Ucraina. Hanno fatto un disastro con l’Ucraina, un disastro totale. E noi li aiutiamo con l’Ucraina”.

Il capo della Casa Bianca ha proseguito dicendo che “l’Ucraina non c’entra niente” con gli Usa.

“Siamo separati da un oceano. Riguarda loro. È come se fosse la loro porta di casa. Noi li aiutiamo”, ha evidenziato ancora Trump che è poi passato ad attaccare il suo predecessore: “E Biden ha dato loro 350 miliardi di dollari, il che è stato folle. È uno dei motivi per cui la guerra è continuata. Ma quando avevamo bisogno di loro, non c’erano. Dobbiamo ricordarcelo”.

La risposta di Guido Crosetto

Le dichiarazioni di Trump sono state commentate da Guido Crosetto. “Non ne capirei le ragioni. Come è evidente a chiunque, non abbiamo usato Hormuz”, ha osservato il ministro della Difesa, dopo che il presidente americano ha minacciato di ritirare le truppe.

“Ci siamo anche resi disponibili ad una missione per proteggere la navigazione. Cosa che peraltro è stata molto apprezzata dai militari americani”, ha concluso Crosetto, parlando con l’ANSA.

Germania contro Trump: “Minacce grossolane”

A Trump ha risposto anche il governo di Berlino. Un funzionario dell’esecutivo tedesco, raggiunto da Politico, ha parlato di una politica fatta di “minacce grossolane” che “ha raggiunto il suo limite”.

Il funzionario ha aggiunto che la Germania si aspetta che Washington si comporti in modo più responsabile nei confronti dei suoi alleati: “La sua retorica è diventata inefficace. Il ritiro delle truppe statunitensi dalla Germania indebolirebbe gravemente gli Stati Uniti stessi, e ci chiediamo quando gli adulti a Washington intendano tornare alla ribalta”.